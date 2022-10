TuRU Düsseldorfs Trainer trifft auf seinen Ex-Klub SF Baumberg Oberliga Niederrhein: Richtungsweisendes Spiel am Freitagabend.

Eine besondere Partie für den Spanier also und ein durchaus richtungsweisendes Spiel für die Oberbilker ganz allgemein, die nach dem in doppelter Unterzahl erkämpften Sieg über den TVD Velbert (3:2) nun nachlegen und sich in den ganz sicheren Tabellengefilden einnisten möchten. Letzteres ist ganz sicher auch das Ansinnen ihres Gegners, der für Oberliga-Verhältnisse namhaft besetzt ist. Allerdings müssen die Sportfreunde derzeit die bittere Erfahrung machen, dass Namen alleine keine Einsatzgarantie versprechen. Gleich eine ganze Reihe potenzieller Stammkräfte fällt auf Baumberger Seite aus. Die Konsequenz: Die Elf von Salah El Halimi liegt nach zehn Spieltagen lediglich auf Rang 14 in unmittelbarer Nähe zur Abstiegszone.