TuRU Düsseldorf verabschiedet sich mit Moral aus der Landesliga Der Gang in die Bezirksliga war bereits besiegelt, zum Abschied zeigte TuRU noch einmal das Gesicht einer Mannschaft, die nie aufgab. Nach einem 0:3 kämpften sich die Oberbilker gegen Gnadental zurück und setzten mit dem 3:3 ein kleines Zeichen. von Marcus Giesenfeld · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

TuRU Düsseldorf hat im letzten Landesliga-Heimspiel nochmal gepunktet. – Foto: Stephan Horn

Am Sonntagnachmittag endete ein trauriges Kapitel in der langen Vereinsgeschichte von TuRU Düsseldorf. Mit dem Heimspiel gegen die DJK Neuss-Gnadental beendete der Traditionsverein aus Oberbilk nicht nur die Spielzeit 2025/2026. Die Turu verabschiedete sich zugleich aus der Landesliga. Der Abstieg in die Bezirksliga als Tiefpunkt der jüngeren Vergangenheit stand schon vor dem Anpfiff fest.

Immerhin gelang es der Mannschaft von Francisco Carrasco, für einen würdigen Saisonabschluss zu sorgen. Auch wenn das 3:3 nicht mehr half, den Super-GAU abzuwenden, dürfte er denjenigen, die auch über den Sommer hinaus an der Feuerbachstraße bleiben, etwas Mut für die künftigen Aufgaben verleihen. Zu ihnen zählt auch Daniel Rey, der am Sonntag sein womöglich letztes Spiel als Aktiver bestritten hat. Der 38 Jahre alte Innenverteidiger wird den Neustart in der Bezirksliga künftig in verantwortlicher Rolle als Cheftrainer begleiten und hat in diesem Zusammenhang bereits angekündigt, nur noch im äußersten Notfall als Spieler bereitstehen zu wollen. Rey doch weiter auf dem Platz? Doch Francisco Carrasco will daran noch nicht so recht glauben. „Ich kenne Daniel sehr gut. Er lebt Fußball, liebt es, auf dem Platz zu stehen und ist leistungsmäßig immer noch über jeden Zweifel erhaben“, betont der Spanier, der sich daher durchaus vorstellen kann, den Routinier auch in der kommenden Spielzeit noch einmal im Turu-Trikot zu sehen. „Wenn er ein gutes Team mit Assistenztrainern um sich herum hat, sehe ich persönlich kein Problem darin“, so Carrasco weiter.