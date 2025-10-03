TuRU Düsseldorf und SC Kapellen verpassen Sprung, Topspiel in Nettetal

Spieltag 8 in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1! TuRU Düsseldorf und der SC Kapellen-Erft verpassen den Sprung in die Top fünf, sonntags geht es unter anderem mit Union Nettetal gegen Solingen-Wald weiter.

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

Weil Nils Mäker in der 80. Minute nur vier Zeigerumdrehungen nach der Führung von TuRU Düsseldorf durchn Mohamed Darwish (76.) den 1:1-Endstand aus Sicht des SC Kapellen-Erft markierte, treten beide Klubs auf der Stelle. TuRU hätte mit den punktgleichen Klubs auf Rang zwei gleichziehen können, für Kapellen war Platz fünf möglich.

TuRU Düsseldorf – SC Kapellen-Erft 1:1

TuRU Düsseldorf: Marius Delker, Lukas Reitz, Daniel Rey-Alonso, Joshua Sumbunu, Nico Wehner, Emirhan Bülbül, Frederik Brünen, Sahin Ayas, Mohamed Darwish, Melva Luzalunga (62. Macaulay Onyedikachi Nwulu), Diyar Turan (72. Selcuk Yavuz) - Trainer: Francisco Luis Carrasco Romero

SC Kapellen-Erft: Jan Pillekamp, Yannik Ebert, Thomas Lavia, Simon Sasse, Luis Giesen (80. Kazuki Hayashi), Bryan Schomann, Alexander Fuchs (77. Leo Stegner), Leonard Lekaj, Hiroya Suguro (90. Luca Tim Jerz), Nils Mäker, Janis Waffenschmidt (85. Tim Effertz) - Trainer: Lennart Ingmann

Schiedsrichter: Till Jandik (Oberhausen) - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Mohamed Darwish (76.), 1:1 Nils Mäker (80.)

So., 05.10.2025, 15:30 Uhr VSF Amern VSF Amern VfB 03 Hilden VfB Hilden II 15:30 PUSH

Spieltext VSF Amern - VfB Hilden II

Spieltext Nettetal - Solingen 03

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr FC Remscheid FC Remscheid SC Velbert SC Velbert 15:00 live PUSH

Spieltext FC Remscheid - SC Velbert

So., 05.10.2025, 15:30 Uhr DV Solingen DV Solingen TSV Solingen TSV Solingen 15:30 live PUSH

Spieltext DV Solingen - TSV Solingen

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr TVD Velbert TVD Velbert FC Kosova Düsseldorf FC Kosova 15:00 live PUSH

Spieltext TVD Velbert - FC Kosova

So., 05.10.2025, 15:30 Uhr DJK Gnadental Gnadental ASV Einigkeit Süchteln ASV Süchteln 15:30 live PUSH

Spieltext Gnadental - ASV Süchteln

So., 05.10.2025, 15:30 Uhr Victoria Mennrath Mennrath SSV Bergisch Born SSV Born 15:30 PUSH

Spieltext Mennrath - SSV Born

Spieltext SG Unterrath - FC Wülfrath

Das sind die nächsten Spieltage

9. Spieltag

Sa., 11.10.25 18:00 Uhr SSV Bergisch Born - DJK Gnadental

So., 12.10.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - SG Unterrath

So., 12.10.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - Victoria Mennrath

So., 12.10.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - TVD Velbert

So., 12.10.25 15:00 Uhr SC Velbert - SC Union Nettetal

So., 12.10.25 15:30 Uhr TSV Solingen - FC Kosova Düsseldorf

So., 12.10.25 15:30 Uhr DV Solingen - TuRU Düsseldorf

So., 12.10.25 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - FC Remscheid

So., 12.10.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - VSF Amern



10. Spieltag

Fr., 17.10.25 20:00 Uhr Victoria Mennrath - VfB 03 Hilden II

So., 19.10.25 15:00 Uhr FC Remscheid - DV Solingen

So., 19.10.25 15:00 Uhr TVD Velbert - SSV Bergisch Born

So., 19.10.25 15:30 Uhr VSF Amern - SC Velbert

So., 19.10.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal - SC Kapellen-Erft

So., 19.10.25 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - TSV Solingen

So., 19.10.25 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - ASV Einigkeit Süchteln

So., 19.10.25 15:30 Uhr DJK Gnadental - 1. FC Wülfrath

So., 19.10.25 15:30 Uhr SG Unterrath - 1. Spvg. Solingen Wald 03