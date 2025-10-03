TuRU Düsseldorf und SC Kapellen verpassen Sprung, Topspiel in Nettetal

Spieltag 8 in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1! TuRU Düsseldorf und der SC Kapellen-Erft verpassen den Sprung in die Top fünf, sonntags geht es unter anderem mit Union Nettetal gegen Solingen-Wald weiter.
TuRU Düsseldorf – SC Kapellen-Erft 1:1
TuRU Düsseldorf: Marius Delker, Lukas Reitz, Daniel Rey-Alonso, Joshua Sumbunu, Nico Wehner, Emirhan Bülbül, Frederik Brünen, Sahin Ayas, Mohamed Darwish, Melva Luzalunga (62. Macaulay Onyedikachi Nwulu), Diyar Turan (72. Selcuk Yavuz) - Trainer: Francisco Luis Carrasco Romero
SC Kapellen-Erft: Jan Pillekamp, Yannik Ebert, Thomas Lavia, Simon Sasse, Luis Giesen (80. Kazuki Hayashi), Bryan Schomann, Alexander Fuchs (77. Leo Stegner), Leonard Lekaj, Hiroya Suguro (90. Luca Tim Jerz), Nils Mäker, Janis Waffenschmidt (85. Tim Effertz) - Trainer: Lennart Ingmann
Schiedsrichter: Till Jandik (Oberhausen) - Zuschauer: 250
Tore: 1:0 Mohamed Darwish (76.), 1:1 Nils Mäker (80.)
9. Spieltag
Sa., 11.10.25 18:00 Uhr SSV Bergisch Born - DJK Gnadental
So., 12.10.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - SG Unterrath
So., 12.10.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - Victoria Mennrath
So., 12.10.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - TVD Velbert
So., 12.10.25 15:00 Uhr SC Velbert - SC Union Nettetal
So., 12.10.25 15:30 Uhr TSV Solingen - FC Kosova Düsseldorf
So., 12.10.25 15:30 Uhr DV Solingen - TuRU Düsseldorf
So., 12.10.25 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - FC Remscheid
So., 12.10.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - VSF Amern
10. Spieltag
Fr., 17.10.25 20:00 Uhr Victoria Mennrath - VfB 03 Hilden II
So., 19.10.25 15:00 Uhr FC Remscheid - DV Solingen
So., 19.10.25 15:00 Uhr TVD Velbert - SSV Bergisch Born
So., 19.10.25 15:30 Uhr VSF Amern - SC Velbert
So., 19.10.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal - SC Kapellen-Erft
So., 19.10.25 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - TSV Solingen
So., 19.10.25 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - ASV Einigkeit Süchteln
So., 19.10.25 15:30 Uhr DJK Gnadental - 1. FC Wülfrath
So., 19.10.25 15:30 Uhr SG Unterrath - 1. Spvg. Solingen Wald 03