TuRU Düsseldorf und FC Remscheid steigen ab. – Foto: Stephan Horn

Der 32. Spieltag der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1 hat eine zentrale Entscheidung gebracht: Durch die neue Abstiegs-Konstellation nach dem Fortuna-Düsseldorf-Abstieg steht der Abstieg von TuRU Düsseldorf fest - auch der FC Remscheid ist weg. Während Victoria Mennrath das direkte Duell klar gewann, setzte ASV Einigkeit Süchteln gegen Meister 1. Spvg. Solingen Wald 03 ein Ausrufezeichen. Besonders torreich wurde es zudem bei SSV Bergisch Born, DJK Gnadental und FC Kosova Düsseldorf.

Auch nach dem Seitenwechsel fand der Meister nicht den gewohnten Zugriff. Zwar brachte Trainer Daniele Varveri bereits zur Pause frische Kräfte, doch die Gastgeber blieben dominant. In der 63. Minute erhöhte Finn Theißen sogar auf 4:0, nachdem Süchteln die Räume im Umschaltspiel konsequent nutzte. Erst in der Nachspielzeit gelang Wald durch einen Foulelfmeter von Enes Topal noch Ergebniskosmetik.

Der ASV Einigkeit Süchteln hat dem frischgebackenen Meister 1. Spvg Solingen Wald 03 eine überraschend klare 1:4-Niederlage beigebracht und damit ein starkes Signal im Rennen um Platz zwei gesetzt. Bereits nach acht Minuten gingen die Gastgeber in Führung. Bora Nurettin Kat nutzte die erste größere Möglichkeit eiskalt aus und brachte Süchteln früh auf Kurs. Nach einer halben Stunde erhöhte schließlich Leonit Popova auf 2:0, ehe Kat kurz vor der Pause mit seinem zweiten Treffer des Tages bereits für eine Vorentscheidung sorgte.

Für Süchteln war der Sieg enorm wichtig. Durch die drei Punkte verkürzt die Mannschaft den Rückstand auf den zweiten Platz auf nur noch einen Zähler und hält den Druck auf den SC Kapellen-Erft im Rennen um die Vizemeisterschaft hoch Wald bleibt trotz der deutlichen Niederlage souveräner Tabellenführer und Meister. Eine Pleite, die angesichts der Feierlichkeiten sicherlich zu verschmerzen ist.

Der 1. FC Wülfrath hat gegen den TSV Solingen einen wichtigen 4:1-Erfolg gefeiert und sich damit im Tabellenbild verbessert. Gesichert ist aus den vorliegenden Daten, dass Torben Rüdingloh die Gäste in der 42. Minute mit 1:0 in Führung brachte. Die weiteren Treffer sind in der Datenlage nicht sauber aufgeführt, weshalb der Spielverlauf nur eingeschränkt nachgezeichnet werden kann. Entscheidend bleibt dennoch der tabellarische Effekt: Wülfrath verbessert sich auf 35 Punkte und belegt Rang 14. Durch die neue Abstiegs-Konstellation bedeutet aber auch dieser Platz den direkten Abstieg, sodass der Sieg sportlich wertvoll ist, die Lage im Saisonendspurt aber eng bleibt. Der TSV bleibt mit 45 Punkten auf Rang sechs.

Die VSF Amern haben sich gegen den SC Union Nettetal mit 3:2 durchgesetzt und damit ihren Abstand nach unten vergrößert. Selman Sevinc erwischte einen perfekten Start und traf bereits nach einer Minute zum 1:0. Nach 20 Minuten erhöhte er per Foulelfmeter auf 2:0, bevor Tomi Alexandrov Nettetal wieder heranbrachte (37.). Noch vor der Pause stellte Hiromasa Sato auf 3:1 (42.). Nach dem Seitenwechsel verkürzte Branimir Galic auf 3:2 (52.), doch der Ausgleich fiel nicht mehr. Nettetal beendete die Partie nach Gelb-Rot gegen Pascal Schellhammer in Unterzahl (90.). Amern steht nun bei 37 Punkten, Nettetal bleibt mit 42 Zählern im Tabellenmittelfeld.

Die SG Unterrath hat ihre starke Rückrunde fortgesetzt und den FC Remscheid mit 4:1 geschlagen. Nicholas Horn brachte die Gastgeber in der 15. Minute in Führung, ehe Antonio Munoz-Bonilla kurz vor der Pause auf 2:0 erhöhte (45.). Remscheid kam durch einen Foulelfmeter von Daniel Saibert noch einmal heran (75.), doch in der Schlussphase entschied Unterrath die Partie endgültig. Shunya Hashimoto traf zum 3:1 (82.), Soru Iwanaga setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt (90.+1). Unterrath klettert mit 48 Punkten auf Rang fünf. Remscheid bleibt mit 27 Punkten auf Platz 16 und steht sonach als Absteiger fest.

Für TuRU Düsseldorf ist der Abstieg aus der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1 besiegelt. Durch die neue Konstellation nach dem Abstieg von Fortuna Düsseldorf steigt nun auch Rang 14 direkt ab, sodass TuRU nach dem 0:3 bei Victoria Mennrath keine Rettung mehr erreichen kann. Mennrath ging früh durch Johannes Minkiti in Führung (8.), ehe Simon Littges in der 35. Minute auf 2:0 erhöhte. In der Nachspielzeit traf Paul Szymanski zum 3:0-Endstand (90.+3). Mennrath verbessert sich auf 36 Punkte und steht auf Rang 13, ist durch die neue Lage aber ebenfalls nicht vollständig aus allen Sorgen. TuRUs historischer Absturz in die Bezirksliga ist besiegelt.

Die DJK Gnadental hat ein spektakuläres Spiel gegen DV Solingen mit 4:3 gewonnen. Carl Mergenthal (15.), Milos Jesic (44.) und Marco Lüttgen (50.) brachten die Gastgeber mit 3:0 in Führung. Danach meldete sich der DV eindrucksvoll zurück: Ali-Can Ilbay verkürzte (57.), Furkan Sagman traf nur eine Minute später zum 3:2 (58.), ehe Artem Manzhelieiev sogar ausglich (66.). Die Partie kippte jedoch noch einmal, weil Denis Massold in der 69. Minute das 4:3 erzielte. Gnadental verbessert sich auf 42 Punkte und hält Anschluss ans Mittelfeld. DV Solingen bleibt Vierter, verliert aber weiter Boden auf die Plätze davor.

Der SC Velbert hat beim FC Kosova Düsseldorf ein torreiches Auswärtsspiel gewonnen. Die Datenlage ist hier nicht vollständig, gesichert ist aber, dass Kosova nach einem zwischenzeitlichen 1:4 noch einmal herankam. Blerton Muharremi verkürzte in der 70. Minute auf 2:4, Taira Tomita traf wenig später zum 3:4 (75.). Der Endstand lautete dennoch 3:5, womit Velbert einen wichtigen Auswärtssieg verbuchte und auf 41 Punkte kletterte. Kosova bleibt bei 42 Zählern und rutscht im engen Mittelfeld auf Rang neun ab.

Der SSV Bergisch Born hat gegen VfB 03 Hilden II einen 10:2-Kantersieg gefeiert. Schon nach zwei Minuten eröffnete Gloire Sunda den Torreigen, ehe Anouar Isaoui (17.) und erneut Sunda (32.) auf 3:0 stellten. Danach wurde Marvin Pak zum prägenden Spieler: Er traf in der 40., 49., 50. und 54. Minute und schnürte damit einen Viererpack. Hilden kam durch Abdelilah Zarok zum 7:1 (55.), doch Germano Bonanno (66.) und Sunda mit seinem dritten Treffer (67.) erhöhten weiter. Marvin Michell Theis traf zum 9:2 (69.), Gael Ntolo setzte den Schlusspunkt (90.). Bergisch Born verbessert sich auf 38 Punkte und verschafft sich Luft. Hilden II bleibt mit zwölf Punkten am Ende.

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Das sind die nächsten Spieltage

33. Spieltag

So., 31.05.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - 1. FC Wülfrath

So., 31.05.26 15:00 Uhr VSF Amern - TSV Solingen

So., 31.05.26 15:00 Uhr SC Velbert - ASV Einigkeit Süchteln

So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Remscheid - Victoria Mennrath

So., 31.05.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SSV Bergisch Born

So., 31.05.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - FC Kosova Düsseldorf

So., 31.05.26 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - DJK Gnadental

So., 31.05.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - SG Unterrath



34. Spieltag

So., 07.06.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - SC Kapellen-Erft

So., 07.06.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - 1. Spvg. Solingen Wald 03

So., 07.06.26 15:30 Uhr SG Unterrath - VSF Amern

So., 07.06.26 15:30 Uhr Victoria Mennrath - SC Union Nettetal

So., 07.06.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - FC Remscheid

So., 07.06.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - DV Solingen

So., 07.06.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - SC Velbert

So., 07.06.26 15:30 Uhr TSV Solingen - VfB 03 Hilden II