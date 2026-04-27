TuRU Düsseldorf stolpert dem Abstieg entgegen

Bei TuRU gab es zuletzt wenig zu bejubeln. – Foto: Stephan Horn

Die Schlinge zieht sich zu. TuRU Düsseldorf droht im Abstiegskampf der Landesliga zu versinken. Am Sonntagnachmittag ließ der Tabellen-15. die nächste Gelegenheit aus, um sich etwas Luft zu verschaffen. Auf eigenem Platz unterlag die Mannschaft von Francisco Carrasco nun Union Nettetal mit 0:1.

Für TuRU hingegen ging es um das sportliche Überleben in der Landesliga, um Tempo, Leidenschaft und Spannung – also um alles das, für das ein Sommerkick eben nicht steht.

Mindestens genauso alarmierend wie das Ergebnis aus Oberbilker Sicht waren die Worte, die TuRUs Trainer nach Spielschluss wählte. Da sprach Carrasco von einem „Sommerkick“, den sich beide Teams geliefert hätten. Einen Sommerkick? Den konnten sich an diesem Tag, wenn überhaupt, nur die Gäste aus Nettetal erlauben, die schon vor dem Anpfiff frei von Sorgen waren und mit dem knappen Erfolg an der Feuerbachstraße auf Rang sechs vorrückten.

Ob es nun einfach nur eine unglückliche Wortwahl des Trainers, oder ob doch ein Funken Wahrheit in der Analyse im Spiel war – Fakt ist, dass der TuRU nach der unnötigen Niederlage das Wasser bis zum Hals steht. Denn mit Victoria Mennrath (1:0 beim SC Velbert) und dem 1. FC Wülfrath (1:0 gegen FC Kosova) fuhren parallel zwei direkte Konkurrenten jeweils drei Punkte ein. Beide Klubs haben am rettenden Ufer liegend vier Punkte Vorsprung auf die TuRU und obendrein auch noch eine Partie mehr als die Oberbilker zu absolvieren.

Realistisch betrachtet ist der Klassenerhalt für die Turu nicht mehr auf direktem Weg zu realisieren. Vielmehr kann es für die Blau-Weißen auf der Zielgeraden der Saison nur noch darum gehen, den SSV Bergisch Born von Platz 14 zu verdrängen. Dann hätte die Turu nach jetzigem Stand noch die Möglichkeit, in einer Relegationsrunde den drohenden Abstieg zu verhindern.

Doch auch dieses Unterfangen wird schwer, denn Bergisch Born hat neben einem Punkt mehr auf dem Konto auch den Vorteil, im Gegensatz zur TuRU am allerletzten Spieltag noch im Einsatz zu sein. Schaut man zudem auf das keineswegs hochkomplizierte Restprogramm des Konkurrenten, muss einem um die Turu Angst und Bange werden.

In jedem Spiel punkten?

„Im Prinzip müssen wir jetzt in jedem Spiel punkten“, sagt Carrasco. Bleibt nur die Frage, wie das funktionieren soll. Gegen Nettetal machte die Turu aus mehr Ballbesitz und der einen oder anderen Chance nichts. Stattdessen bestrafte der Gast einen Stellungsfehler in der Hintermannschaft. Der diesmal für Marius Delker im Tor stehende Daniel Schäfer war geschlagen (73.).

Ebenfalls bitter für die TuRU war das verletzungsbedingte Aus von Sahin Ayas (40.). Ob er im Schlussspurt wieder eingreifen kann, ist genauso ungewiss wie bei Daniel Rey. Den angeschlagenen Routinier brachte Carrasco gegen Nettetal mit dem Mute der Verzweiflung in der Nachspielzeit. Bewirken konnte der 38-Jährige dort nichts mehr.