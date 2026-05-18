TuRU Düsseldorf steigt in die Bezirksliga ab Die TuRU aus Düsseldorf hat ihr Endspiel verloren und muss künftig in der Bezirksliga antreten. Der frühere Fußball-Aushängeschild der Stadt erlebt damit den nächsten bitteren Absturz – und steht vor einem umfassenden Neuaufbau. von Marcus Giesenfeld · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

TuRU Düsseldorf ist abgestiegen. – Foto: Stephan Horn

Sie gehörte über viele Jahre zum Inventar in der Oberliga. In der neuen Saison ist TuRU Düsseldorf aber nur noch in der Bezirksliga vertreten. Nach der 0:3-Niederlage bei Victoria Mennrath steht der Landesliga-Abstieg des Traditionsvereins aus Oberbilk bereits zwei Spieltage vor Schluss fest. Damit setzt sich der schleichende Niedergang des Klubs, der zu besten Zeiten im Herrenbereich als Nummer zwei in der Stadt hinter der Fortuna galt, fort.

Gaben im Stadion an der Feuerbachstrasse vor wenigen Jahren noch Klubs wie Schwarz-Weiß Essen oder KFC Uerdingen ihre Visitenkarte ab, dürfen sich die Zuschauer nun immerhin auf Derbys gegen den DSC 99 oder Sparta Bilk freuen. Für Spieler und Verantwortliche spendete die Aussicht auf mehr Lokalkolorit zumindest am Sonntag noch keinen Trost. Zu viel Schmerz verursachte die Gewissheit über das, was sich schon seit Wochen anbahnte. Verdauen, analysieren, Neuaufbau planen „Wir müssen das Ganze jetzt erst einmal verdauen und analysieren und danach den Neuaufbau planen. Natürlich haben wir uns den Abstieg nicht heute erst eingebrockt“, sagte Hassan Saouti unmittelbar nach Spielschuss. Dass der diesmal in der Verantwortung stehende Assistent von Francisco Carrasco wieder einmal einen „galligeren Gegner“ sah, war auch irgendwie bezeichnend für eine enttäuschende Saison der TuRU.