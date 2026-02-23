Turu Düsseldorf steckt nun mitten im Abstiegskampf

Turu Düsseldorf muss sich auch gegen Bergisch Bonn geschlagen geben – Foto: Andreas Bornewasser

Nachdem auch das dritte Ligaspiel in diesem Kalenderjahr in den Sand gesetzt wurde, sah Francisco Carrasco den Zeitpunkt gekommen, um den Ernst der Lage in Worte zu fassen. „Herzlich willkommen im Abstiegskampf“, lautete der süffisante Kommentar des Turu-Trainers nach der enttäuschenden 1:2-Heimschlappe gegen den direkten Konkurrenten SSV Born. Bei nur noch drei Zählern Vorsprung auf die auf dem ersten sicheren Abstiegsrang liegenden Borner hat tatsächlich das große Zittern beim einstigen „Oberliga-Dino“ begonnen.

Verabschiedet sich der Traditionsklub im Sommer tatsächlich in die Bezirksliga? Ganz auszuschließen ist ein solches Horror-Szenario nicht mehr, auch wenn die Oberbilker ihr Schicksal natürlich weiter in den eigenen Händen halten. „Der Glaube, den Bock umstoßen zu können, ist unverändert da. Wir müssen nun einfach endlich mal wieder einen dreckigen Sieg einfahren“, sagt Carrasco. Bleibt nur zu hoffen, dass die Blau-Weißen schnellstmöglich die Rezeptur wiederfinden, die Erfolge garantiert. Gegen Born fehlten wieder einmal einige Zutaten.

„Die erste Hälfte war noch in Ordnung. Damit war ich einverstanden. Nach der Pause hat uns aber wieder die Durchschlagskraft gefehlt. Wir waren viel zu umständlich“, analysierte Carrasco. Bezeichnenderweise musste aufseiten der Gastgeber wieder ein Eckball herhalten, um zum Torerfolg zu kommen. Innenverteidiger Maurice Bankoue stand richtig und machte das 1.0 (34.). Die Freude über das erste Saisontor des 25-Jährigen währte kurz. Denn nur drei Minuten später musste auch Turus Keeper Marius Delker den Ball aus dem Tornetz fischen. „Da muss man auch dem Gegner mal ein Kompliment aussprechen. Der Eckball war hervorragend, das Timing perfekt. Das war so kaum zu verteidigen“, gestand Carrasco.