TuRU Düsseldorf steckt im Tabellenkeller fest Der Oberligist verliert mit 0:2 gegen den TSV Meerbusch, während der MSV einen Last-Minute-Punkt feiert.

Dabei hatten die Velberter, eines der Top-Teams der Liga, in der ersten Hälfte ihre Muskeln spielen lassen. Ohne großartig zu überzeugen, lagen sie zur Halbzeit mit zwei Toren in Führung. Zunächst staubte Fabio di Gaetano am zweiten Pfosten ab, nachdem der MSV einen Einwurf zu nachlässig verteidigt hatte. Und wenige Minuten vor der Pause war es wieder der 25-Jährige, der den Ball aus einiger Entfernung in die Maschen zimmerte.

„Für die Moral ist der Punkt natürlich Weltklasse“, sagte El Mimouni, dessen Team zwar weiterhin auf einem Abstiegsplatz steht, aber den Anschluss ans rettende Ufer gewahrt hat.

Turu 80 – TSV Meerbusch 0:2. Turu gegen den TSV – das war früher einmal gehobenes Niveau in der Oberliga. Am Sonntag bekamen die wenigen Zuschauer im Stadion an der Feuerbachstraße im Duell dieser beiden Kontrahenten aber nur Magerkost geboten, die nicht viel mit Oberligafußball zu tun hatte. „Das war zum Teil Not gegen Elend“, schimpfte Turus Trainer Francisco Carrasco. Seine Mannschaft bekam auch gegen den TSV nicht die Kurve, verlor am Ende mit 0:2 und steckt nach der sechsten Niederlage in Serie in der Abstiegszone fest. Eine Idee, wie das Team sich aus der schweren Lage in den kommenden Woche wieder befreien will, war zumindest nicht zu erkennen. Die Ergebniskrise hat bei den Oberbilkern Spuren hinterlassen, das war deutlich zu sehen. Offensiv ging bei den Hausherren im Prinzip gar nichts. Und abgesehen von spielerischen Elementen ließen die Blau-Weißen auch Grundtugenden vermissen. „Wir sind im Abstiegskampf, das muss man auf dem Platz auch erkennen. Die Aggressivität hat bei uns vollkommen gefehlt“, monierte Carrasco. Schaden richteten diese Mängel zunächst nicht an, weil auch beim Gast aus Meerbusch nicht viel zusammen laufen wollte. Allerdings konnte sich der TSV in der zweiten Hälfte auf seine Offensiv-Asse verlassen. Micah Cain nutzte beim 1:0 auch seine Schnelligkeit aus (57.). Beim 2:0 profitierte Meerbuschs Torjäger Oguz Ayan davon, dass Tsukasa Yakumaru ausrutschte (64.). Auch der Versuch, mit der Brechstange noch einmal zurück ins Spiel zu kommen, fruchtete nicht. Der in den Sturm beorderte Daniel Rey Alonso konnte auch nichts mehr ausrichten. In der Verfassung wird es schwer, die Abstiegsränge zu verlassen.