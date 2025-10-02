 2025-09-26T13:47:28.965Z

TuRU Düsseldorf mit Heimspiel.
TuRU Düsseldorf spielt freitags um 15 Uhr, Topspiel in Nettetal

Landesliga Niederrhein 1: TuRU Düsseldorf trägt den Klassiker gegen den SC Kapellen-Erft am Freitag um 15 Uhr aus, am Sonntag empfängt der SC Union Nettetal den starken Aufsteiger 1. SpVg Solingen-Wald 03.

Landesliga 1
SC Kapellen
TuRU 80
SC Velbert
FC Remscheid

Spieltag 8 in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1! Am Tag der Deutschen Einheit empfängt TuRU Düsseldorf den SC Kapellen-Erft, sonntags geht es unter anderem mit Union Nettetal gegen Solingen-Wald weiter.

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

Morgen, 15:00 Uhr
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
15:00live
Spieltext TuRU 80 - SC Kapellen

So., 05.10.2025, 15:30 Uhr
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
15:30
Spieltext VSF Amern - VfB Hilden II

So., 05.10.2025, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
15:30live
Spieltext Nettetal - Solingen 03

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
15:00live
Spieltext FC Remscheid - SC Velbert

So., 05.10.2025, 15:30 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
15:30live
Spieltext DV Solingen - TSV Solingen

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
TVD Velbert
TVD VelbertTVD Velbert
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
15:00live
Spieltext TVD Velbert - FC Kosova

So., 05.10.2025, 15:30 Uhr
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
15:30live
Spieltext Gnadental - ASV Süchteln

So., 05.10.2025, 15:30 Uhr
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
15:30
Spieltext Mennrath - SSV Born

So., 05.10.2025, 15:30 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
15:30live
Spieltext SG Unterrath - FC Wülfrath

____

Das sind die nächsten Spieltage

9. Spieltag
Sa., 11.10.25 18:00 Uhr SSV Bergisch Born - DJK Gnadental
So., 12.10.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - SG Unterrath
So., 12.10.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - Victoria Mennrath
So., 12.10.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - TVD Velbert
So., 12.10.25 15:00 Uhr SC Velbert - SC Union Nettetal
So., 12.10.25 15:30 Uhr TSV Solingen - FC Kosova Düsseldorf
So., 12.10.25 15:30 Uhr DV Solingen - TuRU Düsseldorf
So., 12.10.25 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - FC Remscheid
So., 12.10.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - VSF Amern

10. Spieltag
Fr., 17.10.25 20:00 Uhr Victoria Mennrath - VfB 03 Hilden II
So., 19.10.25 15:00 Uhr FC Remscheid - DV Solingen
So., 19.10.25 15:00 Uhr TVD Velbert - SSV Bergisch Born
So., 19.10.25 15:30 Uhr VSF Amern - SC Velbert
So., 19.10.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal - SC Kapellen-Erft
So., 19.10.25 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - TSV Solingen
So., 19.10.25 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - ASV Einigkeit Süchteln
So., 19.10.25 15:30 Uhr DJK Gnadental - 1. FC Wülfrath
So., 19.10.25 15:30 Uhr SG Unterrath - 1. Spvg. Solingen Wald 03

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 1!

