TuRU Düsseldorf siegt zum Start der Testspielreihe

Aller Anfang ist schwer. Diese Erfahrung machten auch die Landesliga-Fußballer der TuRU Düsseldorf am vergangenen Sonntag. Im ersten Testspiel zur Vorbereitung auf die neue Saison konnte sich die Elf von Francisco Carrasco gegen den unterklassigen VfB Langenfeld erst in der Schlussphase absetzen. Selcuk Yavuz und Emirhan Bülbül sorgten gegen die vor wenigen Wochen in die Kreisliga A aufgestiegenen Gäste mit zwei Treffern in den letzten zehn Minuten immerhin noch für einen 4:1-Sieg.