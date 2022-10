TuRU Düsseldorf scheitert im Elfmeterschießen am 1. FC Bocholt Niederrheinpokal: Die Favoritenrolle hatte der 1. FC Bocholt inne, doch chancenlos war TuRU Düsseldorf keineswegs.

Ein ganz besonderes Spiel wartete auf Marcus John, Trainer beim Regionalligisten 1. FC Bocholt, an diesem Abend. Im Achtelfinale des Niederrheinpokals ging es für ihn und seine Mannschaft in die Landeshauptstadt nach Düsseldorf. An der Feuerbachstraße wartete die TuRU aus Düsseldorf, für die John selbst auf dem Platz stand, auf die "Schwatten". Und der Ex-Klub sollte ihm einen langen Abend bereiten.

Beide Trainer hatten durchaus ein wenig rotiert. Der Anfang gehörte dem Regionalligisten aus Bocholt, doch auch die Düsseldorfer kamen früh zu Möglichkeiten. Die Kontrolle ging dann aber früh an den Favoriten, der das nach einer Viertelstunde zur Führung durch Torjäger Malek Fakhro nutzte. Nicht viel deutete eine halbe Stunde lang auf eine so dramatische Partie hin, bis TuRu immer mehr ins Spiel fand. Oluremi Martins Williams war es dann in der 43. Minute, der den Ausgleich erzielte, als er nach einer Ecke, die der Gast nicht zu klären vermochte, den Ball über die Linie stocherte.

Nach der Pause schienen die Bocholter das Spiel dann wieder schnell in ihre Richtung zu drehen, als Mergim Fejzullahu in der 53. Minute zum 2:1 für den FCB traf - ein sehenswerter Distanzschuss. Bis zur 69. Minute spielte sich das Geschehen dann fast ausschließlich vor dem TuRU-Tor ab, doch das 3:1 gelang den John-Schützlingen nicht. Und so kam es dann wie aus dem Nichts zum Ausgleich, als Daniel Rey Alonso einen Elfmeter sicher im Tor unterbrachte. Und ehe sich die Bocholter davon erholt hatten, stand es durch Torjäger Sahin Ayas nach feiner Einzelleistung auch schon 3:2 (74.). Zehn Minuten später sorgte André Bugla dann jedoch mit einem Volleyschuss für das 3:3 - es ging in die Verlängerung.

John musste sich diese dann von außerhalb anschauen, weil er mit dem Schiedsrichter aneinandergeraten war. Spielfluss gab es in der Verlängerung nur wenig. Die Bocholter verpassten zweimal die Entscheidung, Konter der Düsseldorfer wurden kaum einmal zum Abschluss gebracht. So ging es ins Elfmeterschießen. Hier trafen dann je die ersten drei Schützen, ehe Bocholts André Bugla den Ball über den Kasten setzte. Danach verpasste Tolga Erginer jedoch ebenfalls. Als danach auch Bocholts Kevin Grund und TuRUs Maxwell Bimpeh scheiterten, ging es auch hier in die Verlängerung. Arman Corovic behielt hier für Bocholt letztlich die Nerven, während für TuRU auch Yannick Wollert gescheitert war. Ein dramatischer Abend sah den Favoriten als glücklichen Sieger.