TuRU Düsseldorf ohne Glück im Elfmeterschießen Niederrheinpokal: Am Ende setzte sich der Favorit 1. FC Bocholt doch durch.

Eine solche Dramatik hatte sich im Stadion an der Feuerbachstraße schon lange nicht mehr abgespielt. Im Achtelfinale des Niederrheinpokals zwang die Turu den klassenhöheren Regionalligisten 1. FC Bocholt am Mittwochabend bis ins Elfmeterschießen. Dort fiel die Entscheidung erst nach 22 Uhr; mit dem besseren Ende für den Favoriten aus Bocholt, der den Nervenkrimi letztlich mit 7:6 für sich entschied. Auf Seiten der Gastgeber überwog nach Spielschluss mit etwas Abstand dennoch der Stolz. „Wir haben Bocholt einen überragenden Kampf geliefert. Am Ende fehlten uns nur sieben Minuten, um das Spiel schon nach 90 Minuten für uns zu entscheiden“, erklärte Turus Trainer Francisco Carrasco.

Für die Turu geht es nach dem bitteren Aussscheiden nun darum, die Köpfe schnellstmöglich wieder frei und die Muskulatur locker zu bekommen. Denn in der Oberliga wartet auf die im Abstiegskampf steckenden Oberbilker bereits morgen Nachmittag im Paul-Janes-Stadion mit dem Tabellenzweiten KFC Uerdingen das nächste Schwergewicht.

„Die Jungs sollen in die Sauna gehen, sich erholen und dann nach dieser starken Leistung mit Selbstvertrauen in das Spiel gehen“, fordert Francisco Carrasco. Auch wenn dem Gegner aus Krefeld unter der Woche mit dem 2:4 nach Elfmeterschießen gegen den Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen das gleiche Schicksal ereilte, will Turus Coach nicht von identischen Voraussetzungen sprechen. „Die meisten der Uerdinger Spieler machen nichts anderes außer Fußballspielen und haben so ganz andere Möglichkeiten, um zu regenerieren.“