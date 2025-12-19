Turu Düsseldorf muss schwerwiegenden Abgang verkraften

Carrasco hat grundsätzlich Verständnis dafür, dass Spieler auch an diesem zusätzlichen Wettbewerb teilnehmen möchten und auch nichts dagegen. „Wir haben schließlich früher auch zusätzlich Cageball gespielt“, so der Spanier. Für ihn gilt nur die Prämisse, dass im Zweifel der Verein immer Vorrang haben sollte. Bei den in der Baller League gehypten Akteuren ist diese Maßgabe aber scheinbar nur noch ein Wunschgedanke. Zu lukrativ ist für sie ein Einsatz unter dem Hallendach. Für die Turu ist Sumbunus Abschied derweil ein Problem. Denn aktuell herrscht ein Engpass in der Abwehr, da Lukas Reitz (Haarriss im Fuß) verletzt und Daniel Rey Alonso noch fünf weitere Spiele gesperrt ist. „Wir schauen uns nach einem gestandenen Innenverteidiger um, der uns sofort weiterhilft“, sagt Carrasco, der mit seinem Team im neuen Jahr von Rang elf aus startend schnell die obere Tabellenhälfte ins Visier nehmen möchte.