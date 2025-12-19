 2025-12-17T10:26:01.779Z

Turu Düsseldorf muss schwerwiegenden Abgang verkraften

Turu Düsseldorf hat die Hinrunde mit einem spielfreien Wochenende beendet. Für Schlagzeilen sorgten sie dennoch: mit einem ungeplanten und schwerwiegenden Abgang.rn

Im Einsatz war TuRU Düsseldorf am vergangenen Wochenende aufgrund des Rückzugs von TVD Velbert nicht mehr. Und trotzdem produzierte auch der Fußballverein aus Oberbilk rund um den letzten Hinrundenspieltag eine Schlagzeile.

Genau genommen ging es um den Abschied von Joshua Sumbunu. Nach gerade einmal einem halben Jahr bricht der erst im Sommer vom Oberligisten 1. FC Monheim gekommene Defensivspezialist seine Zelte an der Feuerbachstraße wieder ab. „Er ist nicht nur sportlich ein guter Junge. Wir haben uns im besten Einvernehmen voneinander getrennt. Joshua will woanders weiter spielen, wo weiß ich nicht“, sagte Turus Trainer Francisco Carrasco.

Zu großer Aufwand durch die Baller League?

Nach Ansicht des 50-Jährigen ließen sich Sumbunus vielseitige Verpflichtungen nicht mehr mit Landesligafußball in Einklang bringen. „Er arbeitet in Köln, was schon aufwendig genug ist. Zusätzlich spielt er noch in der Baller League. Teilweise konnte er deshalb nur eine Halbzeit lang für uns spielen. Das war für beide Seiten nicht zufriedenstellend“, bemerkte Carrasco. Sumbunus Mitwirken im Hallenfußball-Format „Baller League“ war den Verantwortlichen bekannt, als sie den 32-Jährigen im Sommer verpflichteten. „Dass er aber auch bei der britischen Variante mitmachen würde, wussten wir damals noch nicht.“ Sumbunu ist nicht der einzige Baller League-Star, der inzwischen auch in London kickt. Auch Büderichs Kapitän Kevin Weggen nimmt den Aufwand auf sich. Bezeichnenderweise machte auch Weggen an diesem Wochenende seinen Abschied aus Büderich bekannt – in der Rückrunde wird der Mittelfeldspieler draußen „nur“ noch in der Bezirksliga für den abstiegsbedrohten 1. FC Viersen auflaufen.

Carrasco hat grundsätzlich Verständnis dafür, dass Spieler auch an diesem zusätzlichen Wettbewerb teilnehmen möchten und auch nichts dagegen. „Wir haben schließlich früher auch zusätzlich Cageball gespielt“, so der Spanier. Für ihn gilt nur die Prämisse, dass im Zweifel der Verein immer Vorrang haben sollte. Bei den in der Baller League gehypten Akteuren ist diese Maßgabe aber scheinbar nur noch ein Wunschgedanke. Zu lukrativ ist für sie ein Einsatz unter dem Hallendach. Für die Turu ist Sumbunus Abschied derweil ein Problem. Denn aktuell herrscht ein Engpass in der Abwehr, da Lukas Reitz (Haarriss im Fuß) verletzt und Daniel Rey Alonso noch fünf weitere Spiele gesperrt ist. „Wir schauen uns nach einem gestandenen Innenverteidiger um, der uns sofort weiterhilft“, sagt Carrasco, der mit seinem Team im neuen Jahr von Rang elf aus startend schnell die obere Tabellenhälfte ins Visier nehmen möchte.

19.12.2025, 11:30 Uhr
Marcus GiesenfeldAutor