Turu Düsseldorf muss schwerwiegenden Abgang verkraften

Nach Ansicht des 50-Jährigen ließen sich Sumbunus vielseitige Verpflichtungen nicht mehr mit Landesligafußball in Einklang bringen. „Er arbeitet in Köln, was schon aufwendig genug ist. Zusätzlich spielt er noch in der Baller League. Teilweise konnte er deshalb nur eine Halbzeit lang für uns spielen. Das war für beide Seiten nicht zufriedenstellend“, bemerkte Carrasco. Sumbunus Mitwirken im Hallenfußball-Format „Baller League“ war den Verantwortlichen bekannt, als sie den 32-Jährigen im Sommer verpflichteten. „Dass er aber auch bei der britischen Variante mitmachen würde, wussten wir damals noch nicht.“ Sumbunu ist nicht der einzige Baller League-Star, der inzwischen auch in London kickt. Auch Büderichs Kapitän Kevin Weggen nimmt den Aufwand auf sich. Bezeichnenderweise machte auch Weggen an diesem Wochenende seinen Abschied aus Büderich bekannt – in der Rückrunde wird der Mittelfeldspieler draußen „nur“ noch in der Bezirksliga für den abstiegsbedrohten 1. FC Viersen auflaufen.