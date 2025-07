TuRU Düsseldorf müht sich, Moers & SGU stark, Bergermann-Show

Die SG Unterrath, der GSV Moers und SuS Oberhausen haben sich am Sonntag besonders in Torlaune gezeigt. Dagegen mühten sich TuRU Düsseldorf und der TuS Wickrath, der allerdings schon vor 24 Stunden gespielt hat.

Unterrath dreht gegen Wülfrath auf

GSV Moers zu stark für Kevelaerer SV Nach der Pause dreht die SG Unterrath gegen Rot-Weiß Wülfrath auf und schlägt den Bezirksliga-Klub klar mit 6:0 (1:0). Die fünf Tore im zweiten Durchgang sorgen für einen guten Auftakt der SGU. Für Wülfrath war es übrigens der erste Test ohne Trainer Alfonso del Cueto, der per Blitzabgang zum FC Kosova Düsseldorf gewechselt ist

Das halbe Dutzend schaffte auch der GSV Moers, der gegen den Kevelaerer SV beide Halbzeiten mit 3:0 für sich entschied. Nennenswert war vor allem der Treffer von Sergen Avni Dogan, der im Winter vom Mülheimer FC nach Moers wechselte: Der 20-Jährige traf per direktem Freistoß zum 2:0; auch Routinier Danny Rankl trug sich in die Torschützenliste ein. Hohe Klatsche für Fortuna Bottrop