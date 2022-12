TuRU muss zum Jahresabschluss punkten. – Foto: Heiko van der Velden

TuRU Düsseldorf: Keeper Kultscher lobt sein Team Fußball-Oberligist TuRU zeigte zuletzt aufsteigende Form. Heute geht es gegen Kleve.

Mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Kleve verabschiedet sich die TuRU Düsseldorf am Nachmittag (16 Uhr, Stadion Feuerbachstraße) in die Winterpause. Nach mittlerweile neun sieglosen Ligaspielen in Folge dürften einige Spieler in Reihen des Oberligisten die Weihnachtsferien herbeisehnen. Torhüter Johannes Kultscher gehört allerdings nicht zu ihnen. „Wenn ich unseren letzten Auftritt in Hilden Revue passieren lasse, dann kommt die Pause vielleicht sogar ungelegen“, sagt der 26-Jährige.

Beim 0:0 in Hilden, dem ersten Punktgewinn nach zuvor acht Pleiten, stimmte nicht nur das Ergebnis. „Wir haben auch endlich wieder ein anderes Gesicht gezeigt“, meinte Kultscher. Dem ehrgeizigen Schlussmann hatte es in den vergangenen Wochen spürbar gewurmt, dass sich das Team offenbar an das Verlieren gewöhnt hatte. „Wir haben uns nach Niederlagen überhaupt nicht mehr geärgert. Das ist mir irgendwann selbst tierisch auf die Nerven gegangen.“ Beim favorisierten VfB fanden die Oberbilker ihre Widerstandskraft zum Glück wieder. Die Spieler von Trainer Francisco Carrasco wehrten sich und setzten zudem die Trainingsinhalte um. „Wir haben im Training sehr viel Wert auf das Verschieben und die Abstände zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen gelegt – das hat sich ausgezahlt“, lobte Kultscher. Lohn war das erste Ligaspiel ohne Gegentor seit dem ersten Spieltag, als sich die TuRU in Kleve mit 1:0 durchsetzte. Gegen eine Wiederholung dieses Erfolgs hätte man aufseiten der Turu ganz sicher nichts einzuwenden. Angesichts von bereits acht Zählern Rückstand auf den benachbarten Stadtrivalen MSV, der aktuell den ersten Nicht-Abstiegsplatz belegt, wäre es ungemein wichtig, sich mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause zu verabschieden.