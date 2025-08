TuRU Düsseldorf II wagt den Neuaufbau mit prominenten Spielern

Knapp zehn Jahre danach kommt es nun zum bemerkenswerten Comeback. Im Alter von 38 (Duran) und 35 Jahren (Ferati) wird das Duo in der kommenden Saison noch einmal zusammen wirbeln. Duran und Ferati sind die prominentesten Zugänge der zweiten Mannschaft der TuRU, die von einem weiteren Urgestein trainiert wird.

Als Sascha Eickels gefragt wurde, ob er das Traineramt bei der Reserve übernehmen möchte, musste dieser nicht lange überleben. „Die TuRU ist mein Herzensverein. Es ist mir sogar eine Ehre, diesen Posten bekleiden zu dürfen“, betont der 42-Jährige. Der Sohn von Ex-Profi „Conny“ Eickels spielte für die Blau-Weißen selbst in der Landes- und Oberliga. Die engen Verbindungen halfen Eickels auch bei der Zusammenstellung des neuen Teams. „Ich habe zunächst bei Samuel Heuer angefragt, weil er auch Jugendtrainer bei uns ist. Er war sofort Feuer und Flamme. Und danach hat sich eine gewisse Eigendynamik entwickelt“, schildert der neue Coach. Noch heute erhält Eickels Anfragen von ehemaligen Weggefährten.

Doch angesichts des 30-Mann-Kaders haben die Verantwortlichen die Planungen abgeschlossen. Von seinem Team ist Eickels schon nach wenigen gemeinsamen Einheiten begeistert. „Wir haben immer mindestens 20 Leute im Training. Und wenn ich sehe, wie gut die Jungs kicken, dann kribbelt es auch in meinen Füßen“, sagt der Düsseldorfer. Greift auch er also noch einmal ins Geschehen ein? Fit genug fühlt er sich allemal. Zu seinem Trainerstab zählen zwei Assistenten, ein Athletiktrainer und mit Cosito Horstmann auch ein Betreuer. Ihm kommt eine besondere Bedeutung zu. Denn die Kreisliga-Kicker der TuRU werden unter Eickels behandelt wie die Profis. „Unsere Spieler brauchen nur ihre Kulturtasche mit zum Platz bringen. Wenn sie in die Kabine kommen, liegen ihre Klamotten bereit. Diese werden dann auch gewaschen“, sagt Eickels.

In Anbetracht von so viel Luxus wird die Konkurrenz neidisch auf TuRU II blicken. „Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere Respekt hat“, sagt Eickels. Doch vollmundige Aufstiegsversprechungen will der Coach nicht abgeben. „Wir bauen hier eine neue Mannschaft auf. Oberstes Ziel ist es gemeinsam auf und neben dem Platz Spaß zu haben.“