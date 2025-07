TuRU Düsseldorf hat Testspiel gegen Ratingen im Fokus

Eine Saisonvorbereitung ist kein Zuckerschlecken. Das bekommen in diesen Tagen auch die Landesliga-Fußballer von TuRU Düsseldorf zu spüren. „Die Jungs gehen aktuell auf dem Zahnfleisch. Das ist aber normal und gehört in dieser Phase auch dazu“, sagte Trainer Francisco Carrasco nach dem 4:2-Erfolg gegen den Bezirksligisten 1. FC Grevenbroich-Süd.

In Anbetracht der Strapazen und aufgrund der Tatsache, dass urlaubsbedingt noch einige Akteure fehlen, möchte Carrasco die Eindrücke in den bisherigen Testspielen auch nicht überbewerten. Waren es bei der 0:4-Niederlage gegen den Regionalliga-Aufsteiger SSVg Velbert individuelle Fehler, mit denen sich die Oberbilker nach ordentlicher erster Hälfte um ein besseres Ergebnis brachten, so wusste die Turu gegen Grevenbroich allenfalls im zweiten Abschnitt zu überzeugen. „Wir haben allen Jungs, die bislang da waren, in diesen Partien ausreichend Spielzeit gegeben. Jeder konnte sich zeigen. Das wird, je näher der Pflichtspielstart rückt, dann in dieser Form nicht mehr der Fall sein“, erklärt der Spanier.