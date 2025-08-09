TuRU Düsseldorf hat einiges vor im Niederrheinpokal

Positiv vor Pokalaufgabe

Der Niederrheinpokal und die TuRU– das war in den letzten Jahren nicht immer eine Erfolgsgeschichte. Im letzten Jahr setzte es bereits das Aus in Runde eins gegen den SC Kapellen. Im Jahr davor war war eine Runde später gegen den SV Straelen Endstation. Eher in Erinnerung bleiben dürfte den TuRU-Anhängern da noch der 19. Oktober 2022, als man im Achtelfinale dem favorisierten 1.FC Bocholt einen echten Pokal-Fight lieferte und erst im Elfmeterschießen mit 6:7 den Kürzeren zog.

Morgen, 15:00 Uhr ESC Rellinghausen ESC Rellingh TuRU Düsseldorf TuRU 80 15:00 live PUSH

Um erneut in den Genuss eines solchen Highlights zu kommen, muss die TuRU die Auftakthürde in Rellinghausen nehmen. Geht es nach Francisco Carrasco, dann stehen die Chancen auch nicht schlecht. „Mit dem Verlauf der Vorbereitung bin ich zufrieden. Die Entwicklung stimmt. Ich denke, das sieht man auch den Resultaten“, sagt der Spanier.

Mit neuen Gesichtern in der Startelf

Tatsächlich ließen es die Blau-Weißen zuletzt gegen den SV Uedesheim (6:1) und den HSV Langenfeld (5:0) ordentlich krachen. Bei beiden Kontrahenten handelte es sich aber auch um Bezirksligisten. In den Tests gegen die SSVG Velbert (0:4) und die beiden Oberligisten aus Ratingen und Kleve (jeweils 0:2) blieb die Offensive zuvor zahnlos.

Nach seinen beiden Doppelpacks gegen Uedesheim und Langenfeld dürfte der neue Torjäger Max Stellmach seinen Platz in der Startelf sicher haben. Gleiches gilt auch für weitere Zugänge wie Frederik Brünen, Liridon Salihu oder Joshua Sumbunu. Der neue Torhüter Kazuki Nishidate wird zunächst auf der Bank Platz nehmen, ist aufgrund der Verletzung von Daniel Schäfer aber dennoch ein wichtiger Faktor für das Team, in dem mit Selcuk Yavuz (Urlaub) und den Langzeitverletzten Maurice Bankoue und Gianluca Iseni noch einige Kicker fehlen.