TuRU Düsseldorf hadert mit Elfmeterpfiff Der Oberligist verliert bei Union Nettetal und vermisst das Spielglück.

So langsam wird es ungemütlich für die Turu 1880 Düsseldorf. Passend zu den sinkenden Temperaturen im Herbst wird es für die Oberbilker auch in der Oberliga allmählich frostig. Nach der 0:2-Heimniederlage im Mittwochabendspiel gegen Union Nettetal weist die Mannschaft von Cheftrainer Francisco Carrasco nur noch zwei Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz auf. Angesichts des strammen Programms, das in den kommenden Wochen noch vor den Oberbilkern liegt, müssen sich die Spieler um Kapitän Lukas Reitz nun warm anziehen.

„Wir müssen uns nun ganz kurz schütteln und dann wieder aufstehen, denn die Aufgaben werden nicht leichter“, sagte Pierre Mendes Da Costa unmittelbar nach Spielschluss. Turus Co-Trainer, der gegen Union Netettal erneut den erkrankten Francisco Carrasco vertrat, musste sich an der Seitenlinie in manchen Situationen an den Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“ erinnert fühlen. Nicht zum ersten Mal in dieser Saison bekam die Turu-Mannschaft einen Strafstoß gegen sich gepfiffen. Diesmal führte er zum 0:1-Rückstand (32. Minute).

„Das war ein Schlüsselmoment“, sagte Carrasco, der dem vermeintlichen Verursacher Johannes Kultscher aber keinen Vorwurf machen wollte. Schließlich spielte der Torhüter nach Ansicht des Coaches „zuerst ganz klar den Ball.“ Dass der Unparteiische Solomon Anderson dies anders sah, ärgerte Da Costa. „Momentan werden diese engen Entscheidungen fast immer gegen uns ausgelegt“, meinte der 33-Jährige und vermisste wieder einmal das nötige Spielglück auf Seiten seines Teams.

Zur ganzen Wahrheit gehörte aber auch, dass sich die Turu am Mittwochabend auch ein Stück weit selbst im Weg stand. Denn wieder einmal beendete sie eine Partie nicht in voller Mannstärke. Diesmal erwischte es Oluremi Martins Williams. Die Gelbe Karte wegen Meckerns quittierte Williams offenbar mit einem Lachen. Die Konsequenz: Gelb-Rot! „Das war natürlich dumm von ihm und wird auch Konsequenzen haben“, kündigte Pierre Mendes Da Costa an.

Die Ampelkarte für den Mann mit der Rückennummer acht war bereits der sechste Platzverweis für die Turu in dieser Saison. Und im Gegensatz zum Husarenritt gegen den TVD Velbert, als die Blau-Weißen in doppelter Unterzahl einen 3:2-Sieg über die Ziellinie brachten, reichte es diesmal in Unterzahl nicht mehr zum Comeback.