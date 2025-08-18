TuRU Düsseldorf gewinnt Derby gegen Kosova

Keine Punkte, aber ein Lob des siegreichen Gegners gab es für den FC Kosova zum Saisonauftakt in der Landesliga. Nach dem knappen 3:2-Erfolg im Stadion an der Karl-Hohmann-Straße verteilte TuRUs Trainer Francisco Carrasco Komplimente an den im Sommer neu formierten Nachbarn.

„Kosova ist für mich alles andere als eine Wundertüte. Sie haben eine richtig gute Mannschaft beisammen. Umso glücklicher bin ich, dass wir das Spiel hier für uns entscheiden konnten“, sagte der 50-Jährige. Zu verdanken hatten die Oberbilker dies vor allen Dingen ihrer Stärke bei ruhenden Bällen. Die Kopfballtreffer von Sahin Ayas (14., zum 0:1) und Mohamed Darwish (45., zum 1:3) resultierten aus Eckstößen von Darwish und Nico Wehner.

Beim zwischenzeitlichen 1:2 zeigte Darwish, dass er nicht nur ein exzellenter Kopfballspieler sondern auch ein ebenso begnadeter Freistoßschütze ist. Nach dem Joshua Sumbunu nur per Foul an der Strafraumkante gefoult werden konnte, legte sich der ehemalige Profi den Ball zurecht und überwand den 39-jährigen Enea Kolici im Tor des FC Kosova.

„Wir fangen uns drei Gegentore durch Standards. Damit kann man natürlich nicht zufrieden sein“, konstatierte der Trainer der Platzherren, Alfonso Del Cueto. Ansonsten sah der Spanier aber auch einige gute Ansätze bei seiner Mannschaft, in der inklusive Rückkehrer Shkelqim Hyseni gleich acht Zugänge von Beginn an auf dem Feld standen.

Positives Zwischenfazit von TuRU

Insbesondere nach dem Fatlum Ahmeti seine Farben vor knapp 200 Zuschauern wieder auf 2:3 heranführte (58.), sah Del Cueto seinen Mannen am Drücker. Wobei den Platzherren in der Schlussphase auch zugute kam, dass TuRUs neuer Mittelfeldspieler Frederik Brünen mit „Gelb-Rot“ vorzeitig unter die Dusche musste. „Wofür er runter musste, weiß ich immer noch nicht. So war es am Ende für uns natürlich ein hartes Stück Arbeit“, sagte Francisco Carrasco.

Mit einem Akteur weniger besannen sich die Gäste verständlicherweise vornehmlich auf die Verteidigung des eigenen Gehäuses. „Sie haben dann eigentlich nur noch hinten drin gestanden und lange Bälle gespielt“, meinte Del Cueto, der in Anbetracht der eigenen Feldüberlegenheit einen Punkt in greifbarer Nähe wähnte. „Es war heute mehr drin für uns“, so der 62-Jährige.

Auch wenn das Ergebnis am Ende nicht stimmte, so war die Saisonpremiere für den FC Kosova nach einer schwierigen Vorbereitung durchaus ermutigend. Die umgekrempelte Mannschaft zeigte in einem kampfbetonten Lokalderby, dass sie wettbewerbsfähig ist. Mit dem krankheitsbedingt fehlenden Mittelfeld-ass Astrit Hyseni hält Alfonso Del Cueto auch noch einen Trumpf in der Hinterhand. Zudem dürften in den kommenden Tagen weitere Verstärkungen zum Team stoßen.

Diese sind bei der TuRU vermutlich nicht mehr zu erwarten. Doch auch so ist Francisco Carrasco mit seinem Kader und dem Saisonstart zufrieden. „Wir sind im Pokal eine Runde weiter und haben die ersten drei Punkte eingefahren. Ich weiß nicht, wann wir zuletzt so gut aus den Startlöchern gekommen sind“, schloss der Trainer der TuRU ab.