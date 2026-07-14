TuRU Düsseldorf feiert im ersten Test einen Achtungserfolg

TuRU im Fokus. – Foto: Stephan Horn

TuRU Düsseldorf hat in seinem ersten Testspiel einen Achtungserfolg erzielt. Der Absteiger aus der Bezirksliga erkämpfte sich gegen den Essener Landesligisten SC Werden-Heidhausen ein 2:2-Unentschieden. Selcuk Yavuz und Diyar Turan trafen für die Oberbilker jeweils kurz nach der Pause.

SG Benrath-Hassels verliert torreiches Testspiel

Anders lief es für die SG Benrath-Hassels. Die Mannschaft von Trainer Nermin Ramic unterlag den Sportfreunden Gerresheim aus der Kreisliga A mit 3:5. Dabei war die SG bereits nach einer Minute durch Simon Wozniakowski in Führung gegangen. Der Mittelfeldspieler, der im vergangenen Jahr aus der U19 der Sportfreunde Baumberg an die Anlage am Wald gewechselt war, traf nach 19 Minuten auch zum zwischenzeitlichen 2:1. Den dritten Treffer erzielte Kilian Laux. Für Gerresheim waren unter anderem Ouassim El Aboussi und Ilias Seali erfolgreich.

Sparta Bilk hielt sich derweil in seinem Testspiel gegen einen A-Ligisten schadlos. Die Mannschaft von Trainer Jörn Heimann setzte sich gegen den VfB Langenfeld mit 6:3 durch. Für die Bilker trafen Ben Abelski, Zissis Alexandris, Antonio Munoz-Bonila, Marco Tassone mit einem Doppelpack und Jannik Weber.

Kalkum-Wittlaer unterliegt knapp

Für den TV Kalkum-Wittlaer verlief der Sonntag weniger erfolgreich. Gegen die zweite Mannschaft der SSVg Velbert unterlag die Mannschaft von Trainer Navid Fazeli mit 2:3. Zugang Sebastian Windbrake erzielte nach 50 Minuten den Treffer zum 1:1-Ausgleich. Melvin Ridder verkürzte in der 86. Minute auf 2:3 und sorgte damit für den Endstand.

Kosova besiegte den Cronenberger SC derweil mit 3:2. Aufsteiger Eller 04 unterlag hingegen bei der Holzheimer SG aus der Oberliga mit 2:3. Die SG Unterrath kam gegen den TuS Gerresheim nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus.