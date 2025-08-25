TuRU Düsseldorf erlebt bösen Dämpfer

So schnell kann es im Fußball gehen. Innerhalb von nur 90 Minuten ist die Laune beim Landesligisten TuRU Düsseldorf zumindest vorübergehend in den Keller gerauscht. Die mit Siegen in Liga und Pokal so gut in die Saison gestarteten Oberbilker bekamen im Heimspiel gegen den ASV Süchteln den ersten Dämpfer in der noch jungen Spielzeit verpasst. Mit dem 5:0-Sieg an der Feuerbachstraße unterstrich der ASV Süchteln, dass er in dieser Saison zum Kreis der Favoriten auf den Aufstieg gezählt werden muss.

Zugleich führten die Gäste der Mannschaft von Francisco Carrasco eindrucksvoll vor Augen, dass der Weg zurück in die obere Tabellenhälfte noch ein weiter ist. „Süchteln war heute extrem effektiv. Sie werden in dieser Saison definitiv eine gute Rolle in dieser Liga spielen“, lobte Turus Trainer, der deshalb auch nicht den Stab über seine eigene Mannschaft brechen wollte. „Das Ergebnis ist nicht zufriedenstellend. Aber es ist viel zu früh, nach so einem Spiel auf die Jungs drauf zu hauen.“

Ärgern dürften sich die Spieler um Daniel Rey Alonso aber dennoch über den Auftritt. Der 37-Jährige Abwehrspieler führte die Oberbilker als Kapitän auf das Feld, weil der etatmäßige Spielführer Lukas Reitz kurzfristig passen musste. Am Ausfall des 29-Jährigen, der von Emirhan Bülbül ersetzt wurde, lag es freilich aber nicht allein, dass die Blau-Weißen derart deklassiert wurden.

„Wir sind sogar nach einem eigenen Einwurf ausgekontert worden. Das sind Dinge, die nicht passieren dürfen“, monierte Carrasco.

So war die Partie im Stadion an der Feuerbachstraße nach Treffern von Paul Fröhling (5.), Maurice Bock (13.) und Süchtelns Topspieler Leon Falter (20.) bereits Mitte der ersten Hälfte entschieden, „Sie haben gefühlt aus jeder Gelegenheit ein Tor gemacht, während wir auch unsere Chancen hatten, aber eben nicht reffen“, arbeitete Carrasco einen der Unterschiede zwischen beiden Klubs heraus.

Die Hoffnung der Gastgeber, mit einem schnellen Anschlusstor nach dem Seitenwechsel vielleicht noch einmal für Spannung zu sorgen, erfüllte sich auch nicht.

Paul Fröhling legt nach

Ganz im Gegenteil: Nur sechs Minuten nach Wiederbeginn erhöhte der omnipräsente Mittelfeldstratege Paul Fröhling mit seinem zweiten Treffer an diesem Nachmittag auf 4:0 aus Sicht der Gäste und nahm den Gastgebern die Luft aus den Segeln. Letztlich konnte es für die Turu danach nur noch um Schadensbegrenzung gehen, was zumindest teilweise gelang.

Erst in Unterzahl fing sich die Heimelf in der Schlussminute das 0:5. Dass sich Nico Wehner wenige Minuten zuvor „Gelb-Rot“ einhandelte, schmeckte Francisco Carrasco ebenso wenig. Denn für die Oberbilker war es der dritte Platzverweis im dritten Pflichtspiel. „Ich wünsche mir manchmal etwas mehr Fingerspitzengefühl von den Unparteiischen. Aber klar ist auch, dass wir über solche Dinge reden müssen“, konstatierte der Coach.

Ebenso klar ist auch, dass es unter der Woche eine ausführlichere Analyse der Partie geben dürfte. Denn soviel Lehrgeld wie am Sonntag darf eine für Landesligaverhältnisse erfahrene Startelf eigentlich nicht kassieren.