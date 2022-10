TuRU Düsseldorf: Ein kleiner Schritt zurück Erneut verpasst Oberligist die Chance, einen zweiten Sieg in Folge zu landen. In Baumberg setzt es für die Oberbilker eine deutliche Pleite.

Für Francisco Carrasco fiel die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte flach. Der Trainer des Oberligisten Turu verpasste das Auswärtsspiel bei den Sportfreunden Baumberg am Freitagabend krankheitsbedingt.

Etwas zu lachen hätte Carrasco bei seinem Ex-Verein aber wohl ohnehin nicht gehabt. Denn die Oberbilker blieben in Baumberg ohne Fortune und unterlagen deutlich mit 0:4.

„Es war mir schnell klar, dass derjenige, der das erste Tor macht, wohl auch das Spiel gewinnen würde“, sagte Co-Trainer Pierre Mendes da Costa, der gemeinsam mit Manuel Rey das Kommando an der Seitenlinie übernommen hatte. Das waren dann zum Leidwesen der Gäste kurz nach dem Seitenwechsel die Sportfreunde. Ausgerechnet Melva Luzalunga, der in der B-Jugend noch selbst für die Turu gekickt hatte, brachte Baumberg in Führung (49.). Den Platzherren spielte im Anschluss natürlich auch in die Karten, dass sich die Turu kurz danach wieder einmal selbst dezimierte: Die Rote Karte für Niklas Harth (58.) war schon der fünfte Platzverweis eines Turu-Akteurs in dieser Saison, wobei für Mendes da Costa das als Notbremse gewertete Einsteigen von Harth keinesfalls rotwürdig war.

Baumbergs Baris Sarikaya war das freilich egal. Er verwandelte den fälligen Strafstoß zum 2:0 (59.). Nun war klar, dass es für die Turu gegen einen technisch so beschlagenen Gegner in Unterzahl nur noch um Schadensbegrenzung gehen konnte. Ein Vorhaben, dass nur halbwegs gelang. Denn Robin Hömig (63.) und Enes Topal (78.) schraubten das Ergebnis noch in die Höhe.