TuRU Düsseldorf: Die Aufstiegsmannschaft ist wieder vereint

37 Jahre nach dem Aufstieg von der Landesliga in die viertklassige Verbandsliga trafen sich die einstigen Talente, um die „guten, alten Zeiten“ noch einmal Revue passieren zu lassen und um sie - wo es denn nötig war - ein wenig auszuschmücken.

Je mehr im „Himmel & Ähd“ an der Roßstraße konsumiert wurde, desto glanzvoller wurden die Heldentaten von einst und der „Teamspirit“, der damals noch „Mannschaftsgeist“ hieß. Der Erfolg wuchs damals schnell zusammen, obwohl der Landesligist in viele neue Spieler, vor allem von den Ligarivalen BV 04 und SC West, investiert hatte. Am Saisonende ließen die Oberbilker den DSV 04 mit fünf Punkten Vorsprung hinter sich. Vom Glanz vergangener Tage ist heute weder bei BV 04, noch bei West und dem DSV viel zu sehen. Die drei kicken in der Kreisliga um Punkte.

Jörg Deuß, der bei der Turu damals die linke Außenbahn beackerte, hatte die Jungs aus den 80ern zusammengetrommelt. „Vor rund zwei Jahren habe ich zufällig einige ehemalige Mitspieler vom FC Zons getroffen. Aus dem Treffen wurde eine Dauereinrichtung. Ich dachte mir: Es wäre doch schön, das Gleiche mit der Turu zu machen und über alte Zeiten zu reden. Nach dem zehnten Bier müssen wir mal schauen, ob und wie wir das künftig fortführen.“

Je länger der Abend, desto genauer wurden die Flanken von damals noch einmal geschlagen und zu Dribblings, Blutgrätschen und Flugkopfbällen auf vereisten Plätzen angesetzt. Vom Eigensinn des genialen Torjägers war die Rede, von seinem lehrbuchmäßigen Kopfballspiel und von seiner Unfähigkeit, einen Doppelpass zu spielen. Und von der einfach-rustikalen, aber höchst effektiven Spielweise der Manndecker. Einfach gestrickte Originale, die in der Altstadt genauso berüchtigt waren wie auf dem Fußballplatz, tauchten wieder auf.

Historische Analysen

Die trocken-tiefschürfende Analyse hatte es an der Schwemme im „Himmel & Ähd“ nicht leicht. Niemand, der nicht durch den Kakao gezogen wurde. Aber auch niemand, der letztlich nicht im Fußball-Olymp gelandet wäre. Schwächen wurden geflissentlich übergangen oder zu Tugenden erklärt.

Bei allem Mannschaftsgeist: Nicht alle waren gleich. Während der eine in der Verbandsliga an seine Leistungsgrenze stieß, hätte es der andere bei etwas mehr Glück bis zum Profi schaffen und damit in die Fußstapfen von Turu-Legenden und Nationalspielern wie Peter Meyer, Fritz Ewert oder Hans Neuschäfer treten können.

Die Vergangenheit spricht für sich und die Tabelle duldet keine Widerworte: Die Turu um Trainer Freddy Zwiebler, der im Alter von 89 Jahren die Fahrt von Essen nach Düseldorf nicht mehr auf sich nehmen wollte, sicherte sich durch den Verbandsliga-Aufstieg schließlich den zweiten Platz im Stadtranking hinter der Fortuna. Wie Zwiebler blieb auch sein Nachfolger, Sepp Weikl, daheim. Der Ex-Fortuna-Profi lebt in Liechtenstein. Unter seiner Regie kam in der Saison 1988/89 erneut Bewegung in die erste Mannschaft. Vor allem personell. Einige Aufsteiger „durften“ gehen, neue Leistungsträger kamen, darunter ehemalige Bundesligaspieler wie Jupp Tenhagen, Conny Eickels oder der inzwischen verstorbene Atli Edvaldsson. Nach drei Jahren Verbandsliga ging es 1991 wieder eine Etage tiefer.

Es brauchte am Abend im „Himmel & Ähd“ keine zehn Bier, um zu beschließen, dass das nicht das letzte Treffen der „Turu-Altstars“ war. Es gibt noch viel zu besprechen - und wenn es dieselben Geschichten noch einmal sind.

Diese Spieler waren beim Treffen dabei

Obere Reihe Benedikt Pütz, Jörg Deuß, Thomas Gerards, Michael Wetzig

Mittlere Reihe Harald Wolf, Jörg Vollack, Rolf Schmitz, Klaus Rietenbach, Jörg Kaminski, Manfred Beckmann, Artur Durkiewicz

Untere Reihe Ein Turu-Fan, Uwe Ordelheide, Klaus Hoesen, Jost Grüters, Wolfgang Schmitz