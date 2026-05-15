TuRU Düsseldorf: „Der Glaube ist noch da“ Für TuRU Düsseldorf zählt im Kellerduell der Landesliga nur ein Sieg. Vor dem richtungsweisenden Spiel in Mennrath beschwört Routinier Daniel Rey Alonso den Glauben an den Klassenerhalt – trotz Personalsorgen und drohendem Absturz. von Marcus Giesenfeld · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

Wenn es für TuRU noch eine Chance gibt, wollen die Düsseldorfer da sein. – Foto: Stephan Horn

Ernst, aber nicht hoffnungslos ist die Lage für TuRU Düsseldorf in der Landesliga. Das glaubt zumindest Daniel Rey Alonso. Vor dem Duell bei Victoria Mennrath gibt sich der Abwehrspieler der Oberbilker kämpferisch. „Natürlich ist der Glaube an den Klassenerhalt noch vorhanden“, betont der 38-Jährige.

So., 17.05.2026, 15:30 Uhr Victoria Mennrath Mennrath TuRU Düsseldorf TuRU 80 15:30 PUSH

Ob das wirklich die pure Überzeugung oder letztlich nur ein Lippenbekenntnis in einer prekären Lage ist, wird sich zeigen. Fest steht: Die TuRU ist beim direkten Konkurrenten, der mit vier Punkten Vorsprung aktuell den ersten Nicht-Abstiegsplatz belegt, zum Siegen verdammt. Denn gelingt das nicht und gewinnt zeitgleich der 1. FC Wülfrath sein Heimspiel gegen TSV Solingen, dann stünde die Turu schon am Sonntag als Absteiger fest. Keine Gedanken an den Abstieg An dieses Horrorszenario möchte Rey Alonso allerdings noch keinen Gedanken verschwenden. Stattdessen versucht sich der Routinier in die Köpfe des kommenden Gegners zu schleichen. „Wir haben in unserer Lage nichts mehr zu verlieren. Das sieht in Mennrath etwas anders aus. Mit einem Sieg wären wir bis auf einen Punkt an ihnen dran und hätten auch den direkten Vergleich gewonnen. Dann werden sie vielleicht auch noch einmal ins Grübeln kommen“, meint der Innenverteidiger, der neben Mennrath und Wülfrath auch die aktuell um fünf Zähler besser stehende VSF Amern noch im Blickfeld hat. „Amern hat ein recht schweres Restprogramm und schon seit einiger Zeit kein Spiel mehr gewonnen“, so Rey Alonso über den genau genommen seit zwölf Ligaspielen sieglosen Konkurrenten.