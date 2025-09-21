TuRU Düsseldorf: Daniel Rey Alonso guter Einstand als Interimsportals

Verletzungen kommen eigentlich immer zur Unzeit. Aber im Fall von Daniel Rey Alonso gestaltete sich das etwas anders. Zwar hätte auch der Abwehrspieler der TuRU Düsseldorf am Freitagabend im Heimspiel gegen die Spielvereinigung Solingen-Wald zu gerne selbst auf dem Platz gestanden.
Carrascos „rechte Hand“ Rey Alonso übernahm die Verantwortung und coachte die Turu 80 gegen den individuell stark besetzten Gast aus der Klingenstadt zu einem 2.2. Rechnet man den rund 48 Stunden zuvor eingefahrenen 6:2-Erfolg im Kreispokal über den SV Wersten 04 hinzu, dann war es ein erfolgreicher „Doppelpack“ für den Interimstrainer.
„Meine weiße Weste als Trainer hat gehalten“, scherzte Rey Alonso nach dem 2:2 gegen Solingen-Wald, bei dem die Oberbilker gleich zweimal nach einem Rückstand zurückkamen und in der Nachspielzeit in Person von Tsikwo Mankefor die große Gelegenheit auf den „lucky punch“ ausließen.
„Das wäre es natürlich gewesen, denn mit einem Sieg hätten wir zumindest vorübergehend die Tabellenspitze erklommen“, trauerte Rey Alonso kurz der verpassten Chance nach, um direkt danach aber das Positive aus dem unterhaltsamen Abend zu ziehen. „Ich denke, wir waren in der zweiten Hälfte dem Sieg näher. Die Art und Weise, wie die Mannschaft momentan Fußball spielt, ist stark“, lobte der 37-Jährige.
Zwei Tage nach dem souveränen Auftritt im Kreispokal schmiss Rey Alonso erwartungsgemäß die Rotationsmaschine an. Mit Nico Wehner, Diyar Turan, Lukas Reitz und Frederik Brünen verblieben lediglich vier Kicker in der Startelf. Eine logische Maßnahme, die sich Turu 80 aufgrund eines breiter gewordenen Kaders leisten konnte. Nachdem gegen Wersten beispielsweise der nachverpflichtete Us-Amerikaner Macaulay Nwulu mit zwei Toren auf sich aufmerksam machte, übernahmen gegen Solingen-Wald die Etablierten wieder das Kommando. Mohammed Darwish per Kopf (45.) und Luzalunga auf Vorarbeit von Sahin Ayas (60.) ließen die Platzherren zweimal jubeln.
Die mit zahlreichen Kickern mit höherklassiger Erfahrung gespickten Gäste, bei denen auch der frühere Turu-spieler Christos Liampos in der Startformation stand, hatten im zweiten Abschnitt Dusel, dass Darwish aus rund 40 Metern nur die Latte traf und Mankefors Schuss kurz vor Schluss über das Tor flog. Francisco Carrasco wird es dennoch gefallen haben, was ihm sein Vertreter nach der Partie am Telefon zu berichten hatte.
In der kommenden Woche dürfte Carrasco wieder auf den Trainingsplatz zurückkehren. Dann wird auch Daniel Rey Alsonso wieder aktiv dabei sein, um sich auf das kommende Auswärtsspiel beim SC Velbert vorzubereiten, bei dem der Spanier dann wieder als Spieler gefragt sein wird.