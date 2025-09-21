TuRU Düsseldorf: Daniel Rey Alonso guter Einstand als Interimsportals

Zwei Tage nach dem souveränen Auftritt im Kreispokal schmiss Rey Alonso erwartungsgemäß die Rotationsmaschine an. Mit Nico Wehner, Diyar Turan, Lukas Reitz und Frederik Brünen verblieben lediglich vier Kicker in der Startelf. Eine logische Maßnahme, die sich Turu 80 aufgrund eines breiter gewordenen Kaders leisten konnte. Nachdem gegen Wersten beispielsweise der nachverpflichtete Us-Amerikaner Macaulay Nwulu mit zwei Toren auf sich aufmerksam machte, übernahmen gegen Solingen-Wald die Etablierten wieder das Kommando. Mohammed Darwish per Kopf (45.) und Luzalunga auf Vorarbeit von Sahin Ayas (60.) ließen die Platzherren zweimal jubeln.