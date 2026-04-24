TuRU Düsseldorf: Carrasco unter Druck – aber nicht zur Debatte

TuRU Düsseldorf will im Abstiegskampf nicht die Nerven verlieren. – Foto: Stephan Horn

Der FC Remscheid tat es, der SSV Bergisch Born und Victoria Mennrath auch. Im Abstiegskampf der Landesliga griffen in den vergangenen Wochen an mehreren Orten die auch im Amateurbereich keineswegs unüblichen Mechanismen. Um auf der Zielgeraden der Saison noch einmal einen neuen Impuls zu setzen, trennten sich gleich drei Klubs im Tabellenkeller von ihren Übungsleitern.

Von Hektik und Aktionismus keine Spur. Carrascos ruhige Hand und Überzeugung sollen die Oberbilker vor dem Absturz in die Bezirksliga bewahren. „Ich habe unverändert die Kraft und Überzeugung, die Mannschaft aus dieser schwierigen Lage herauszuführen. Wenn dem nicht so wäre, wäre ich auch fehl am Platz“, sagt der Coach. Bleibt nur die Frage, mit welchen Mitteln das gelingen soll? Zwar ist es nicht so, dass die TuRU Woche für Woche krass enttäuscht. Doch die PS auf die Straße bekommt die keineswegs unerfahrene Mannschaft nicht auf Strecke. Sonst stünde die Turu nicht dort, wo sie geradesteht.

Auch bei der TuRU wäre dieses Szenario vor einigen Jahren in einer Situation wieder dieser mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eingetreten. Doch seitdem Manuel „Manolo“ Rey den Vereinsvorsitz hat, wird Kontinuität an der Feuerbachstraße großgeschrieben. Das ist gut für Francisco Carrasco. Obwohl sein Team sechs Spieltage vor Schluss einen direkten Abstiegsplatz belegt, steht der spanische Übungsleiter nicht zur Diskussion.

Carrascos Forderungen an seine Spieler klingen schlüssig und dem Abstiegskampf angemessen, aber irgendwie dann auch wieder wie Durchhalteparolen. „Wir müssen die Ärmel hochkrempeln und kämpfen. Es geht darum, jetzt den Bock umzustoßen und drei Punkte zu holen, egal wie“, sagt der 51-Jährige vor dem Heimspiel gegen Union Nettetal. In den kommenden Wochen wird sich zeigen, ob die TuRU Abstiegskampf kann.

"Gute Zocker"

Auch wenn sie vor wenigen Jahren schon einmal den Absturz aus der Oberliga erfahren musste, ist die Haltung der Blau-Weißen nicht unbedingt auf Existenzkampf gepolt. Vor der Saison war der Blick nach oben gerichtet, jetzt geht es ums sportliche Überleben. „Wir haben viele gute Zocker in unseren Reihen. Aber um diese Qualitäten geht es jetzt nicht“, weiß auch Carrasco. Das könnte ein kleiner Nachteil gegenüber Konkurrenten wie Mennrath oder Bergisch Born mit grundsätzlich anderer Tradition und Ambition sein.

Der Spielplan gibt bedingt Anlass zur Hoffnung. Mit Nettetal, Unterrath und Gnadental empfängt die TuRU noch drei Teams, die aus dem Gröbsten bereits raus sind. Dafür geht es aber auch noch zu den direkten Konkurrenten Amern und Mennrath – und auswärts reißen die Mannen um Kapitän Lukas Reitz in dieser Spielzeit keine Bäume aus.

Zusätzliches Manko ist, dass die Turu am letzten Spieltag zuschauen muss, weil der TVD Velbert seine Mannschaft bereits zurückgezogen hat. Heißt: Die Carrasco-Elf muss schon vorher ihre Schäfchen ins Trockene gebracht haben. Das erhöht den Druck und erfordert im Schlussspurt vollen Einsatz. „Wir brauchen jetzt jeden, auch wenn wir Spieler dabeihaben, die zuletzt angeschlagen waren“, sagt Carrasco. Zu ihnen zählt auch Lukas Reitz, der seit Wochen mit Schmerzen auf die Zähne beißt. Auch Amin Saouti würde am Sonntag zu gerne helfen. Doch der Mittelfeldspieler, Sohn des Co-Trainers Hassan Saouti, sah zuletzt in Remscheid Gelb-Rot und muss daher pausieren.