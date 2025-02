TuRU Düsseldorf atmet auf – aber die Gefahr bleibt

Es wäre eine Art Super-GAU im hiesigen Amateurfussball. Ein Abstieg von TuRU 80 in die Bezirksliga – für langjährige Kenner der Szene ein undenkbares Ereignis. Doch in dieser Saison scheint das Undenkbare nicht ganz unmöglich. Umso glücklicher war Trainer Francisco Carrasco, dass seine Mannschaft am Sonntagnachmittag einen großen Schritt in die andere Richtung gemacht hat.

Dabei begann die Partie aus Sicht der Oberbilker alles andere als optimal. Schon nach drei Minuten jubelte ausgerechnet Julian Kray. Der heute 27 Jahre alte Offensivmann hatte vor einigen Jahren einige seiner ersten Schritte im Seniorenbereich im Trikot der TuRU gemacht. Diesmal entpuppte sich Kray an alter Wirkungsstätte als Spielverderber (4.).

So., 23.02.2025, 15:30 Uhr

Den frühen Schock schüttelte die TuRU aber glücklicherweise schnell aus den Kleidern. Nach knapp einer halben Stunde köpfte Daniel Rey Alonso eine Ecke von Diyar Turan zum 1:1 in die Maschen (26.).

Überhaupt war am Sonntag Köpfchen gefragt. Denn auch der zweite TuRU-Treffer wurde am Sonntag mit dem Schädel erzielt. Dass Melva Luzalunga den Angriff über Mo Darwish und Turan vollendete (49.), war in den Augen von Francisco Carrasco verdienter Lohn. „Melva musste sich zuletzt auch kritische Stimmen anhören. Er hat die richtige Reaktion gezeigt und extrem viel für die Mannschaft gearbeitet. Sein Tor war dann irgendwie die logische Konsequenz“, lobte Carrasco.

Was für Luzalunga galt, konnte gegen Cronenberg auf das gesamte Team gemünzt werden. Die TuRU war nicht darauf aus, einen Schönheitspreis zu gewinnen, sondern war primär darauf aus, den Gegner kämpferisch in Schach zu halten. „Das ist das, worauf es im Abstiegskampf ankommt“, konstatierte Carrasco. Der Spanier selbst trug im zweiten Abschnitt auch noch seinen Teil zum letztlich verdienten Heimerfolg bei. Denn der von ihm eingewechselte Shunya Kuroda traf mit seinen zweiten Ballkontakt zum 3:1-Endstand (68.) gegen zu diesem Zeitpunkt bereits dezimierte Gäste.

Rettendes Ufer im Blick

Die TuRU weist dank des Dreiers nun drei Punkte Vorsprung auf Relegationsrang 14 aus, den ausgerechnet der Cronenberger SC belegt. Doch aus dem Schneider sind die Oberbilker damit natürlich noch nicht. „Wir müssen dran bleiben“, gab Carrasco die Marschroute für die kommenden Wochen aus. Und die haben es in sich. Nach dem spielfreien Karnevalswochenende warten der FC Kosova (2. Platz) und die Holzheimer SG (4.). Beide Teams kassierten just an diesem Wochenende klare Niederlagen im Aufstiegsrennen und werden nun erst recht auf der Hut sein.

Auf der anderen Seite sollten die Resultate von diesem Wochenende der Turu auch Mut machen. Siege gegen die Top-Teams wären auf jeden Fall das beste Mittel, um den Super-Gau abzuwenden.