TuRU hofft auf den Klassenerhalt. – Foto: Jacob Kingsley Amuah

TuRU arbeitet am Klassenerhalt Der Landesligist hat erste Verstärkungen, andere Akteure pokern noch. Verlinkte Inhalte Landesliga 1 FC Remscheid TuRU 80

Noch steht nicht fest, in welcher Liga die TuRU in der kommenden Saison vertreten sein wird. Sechs Spieltage vor Schluss haben sich die Oberbilker in der Landesliga noch nicht aller Abstiegssorgen entledigt. Mehr Klarheit hat Trainer Francisco Carrasco dafür, was den Kern der Mannschaft für die Spielzeit 2025/26 angeht. Nach Torjäger Sahin Ayas banden sich zuletzt mit Daniel Rey Alonso und Lukas Reitz auch die beiden Abwehrchefs über den Sommer hinaus an den Klub – unabhängig davon, ob die Blau-Weißen die Landesliga halten oder in die Bezirksliga absteigen müssen.

Kaderplanungen machen Fortschritte Rechnet man die Torhüter Marius Delker und Daniel Schäfer sowie die ebenfalls an Bord bleibenden Mohamed Darwish, Diyar Turan, Melfraxave Chuisse, Amin Saouti, Alex Beloshapkin und Tsikwo Mankefor hinzu, dann hat Carrasco bereits elf Kicker vom aktuellen Stamm für die neue Saison festgemacht.

So., 27.04.2025, 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf TuRU 80 FC Remscheid FC Remscheid 15:30 live PUSH Und für alle gilt: Ein „weiter so“ soll es an der Feuerbachstraße im Sommer aber nicht geben. „Wir wissen, dass wir auch Dinge verändern müssen. Es werden uns Spieler verlassen, die nicht die Entwicklung genommen haben, die wir uns versprochen hatten“, sagt der Coach. Im Gegenzug soll frisches Blut hinzugefügt werden. Mit Joshua Sumbunu vom Oberligisten 1. FC Monheim und Nico Wehner vom Landesligisten VSF Amern stehen schon zwei Verstärkungen für den Defensivbereich fest. Weitere Namen sollen in den nächsten Wochen veröffentlicht werden. „Wir müssen uns da noch etwas gedulden, weil die Jungs zum Teil pokern und abwarten, bis feststeht, in welcher Liga wir in der kommenden Saison spielen werden“, verrät Carrasco.