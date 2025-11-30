TuRU 80 zeigt Moral und rettet spät ein Unentschieden

Für die Fußballer von TuRU 80 setzte sich am Freitagabend eine Saison mit Aufs und Abs nahtlos fort. Im Heimspiel gegen Victoria Mennrath zeigte der Landesligist wieder einmal zwei Gesichter. So reichte es für die Oberbilker auf dem schwer zu bespielbaren Naturrasen an der Feuerbachstraße gegen den Tabellennachbarn nur zu einem 2:2. Trainer Francisco Carrasco war nach dem dritten Pflichtspiel in Folge ohne Sieg aber nicht unzufrieden, weil er unter Fluticht auch drei positive Erkenntnisse sammeln konnte.
Erstens: Die Moral stimmt: Manch einem Zuschauer, der es gut mit der TuRU 80 meint, waren die Sorgenfalten im Gesicht in Hälfte eins deutlich anzusehen. Denn auch wenn die erste Chance der Partie den Hausherren (5.) gehörte, knüpften diese danach zunächst eher an den schwachen Auftritt beim Kreispokal-Aus in Lohausen an. "Das schnelle 0:1 hat uns verunsichert. Wir hatten dann zwischenzeitlich gar keine Spannung und Glück, dass es nur 0:2 stand“, konstatierte Carrasco. Erst mit dem Anschlusstor (34.) fanden die Blau-Weißen wieder ihren Faden und ein Mittel gegen Mennraths gefährliche Offensive um den Doppeltorschützen Paul Szymanski (7., 15.). Im zweiten Abschnitt war es dann endgültig die TuRU 80, die den Takt bestimmte. Dass das Ausgleichstor erst spät fiel (82.), war das einzige Manko für Carrasco. „Wenn die Partie noch fünf Minuten länger gedauert hätte, wären wir als Sieger vom Platz gegangen“, meinte der Spanier.
Zweitens: Ein Youngster zeigt die richtige Reaktion: Im mit 1:2 verloren gegangenen Derby gegen die SG Unterrath avancierte Amin Saouti mit einer vergebenen Großchance noch zur tragischen Figur, „Ihn hat das Ganze eine Zeit lang beschäftigt“, meinte Carrasco. Doch der Coach ließ den 20-Jährigen nicht fallen und beorderte ihn gegen Mennrath wieder in die Startelf, was Saouti prompt mit dem wichtigen Anschlusstor zurückzahlte. „Das hat mich sehr gefreut. Wir setzen hier auf junge Spieler. Umso schönen, wenn sie das Vertrauen dann auf diese Art bestätigen und eine Reaktion auf geäußerte Kritik zeigen“, so Carrasco weiter.
Drittens: Der Kapitän übernimmt Verantwortung: Gerade in etwas schwierigeren Phase braucht es Spieler die vorangehen. Zu denen zählt bei der TuRU zweifelsohne Sahin Ayas. Gegen Mennrath trug der Offensivmann in Abwesenheit von Lukas Reitz und Daniel Rey Alonso die Kapitänsbinde. Dass er Verantwortung übernehmen will, zeigte er, als es kurz vor Schluss nach Foul an Macauly Nwulu Strafstoß für die TuRU gab. Ayas verwandelte diesen sicher. „Auch dafür haben wir ihn zu einem unserer Spielführer gemacht“, lobte Carrasco seinen Schützling.