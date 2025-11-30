TuRU 80 zeigt Moral und rettet spät ein Unentschieden

Zweitens: Ein Youngster zeigt die richtige Reaktion: Im mit 1:2 verloren gegangenen Derby gegen die SG Unterrath avancierte Amin Saouti mit einer vergebenen Großchance noch zur tragischen Figur, „Ihn hat das Ganze eine Zeit lang beschäftigt“, meinte Carrasco. Doch der Coach ließ den 20-Jährigen nicht fallen und beorderte ihn gegen Mennrath wieder in die Startelf, was Saouti prompt mit dem wichtigen Anschlusstor zurückzahlte. „Das hat mich sehr gefreut. Wir setzen hier auf junge Spieler. Umso schönen, wenn sie das Vertrauen dann auf diese Art bestätigen und eine Reaktion auf geäußerte Kritik zeigen“, so Carrasco weiter.

Drittens: Der Kapitän übernimmt Verantwortung: Gerade in etwas schwierigeren Phase braucht es Spieler die vorangehen. Zu denen zählt bei der TuRU zweifelsohne Sahin Ayas. Gegen Mennrath trug der Offensivmann in Abwesenheit von Lukas Reitz und Daniel Rey Alonso die Kapitänsbinde. Dass er Verantwortung übernehmen will, zeigte er, als es kurz vor Schluss nach Foul an Macauly Nwulu Strafstoß für die TuRU gab. Ayas verwandelte diesen sicher. „Auch dafür haben wir ihn zu einem unserer Spielführer gemacht“, lobte Carrasco seinen Schützling.