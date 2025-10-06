TuRU 80 weiterhin im Remis-Modus

0:0 gegen den SC Velbert, 1:1 gegen den SC Kapellen - die TuRU 80 kommt in der Landesliga aktuell nicht richtig vom Fleck. Doch bei aller Enttäuschung über die Punkteteilung auf eigenem Platz, wollte Trainer Francisco Carrasco dem Remis gegen Kapellen am Freitagnachmittag auch Positives abgewinnen. „In der letzten Saison hätten wir so eine Partie vermutlich noch verloren. Von daher sehe ich uns auf einem guten Weg“, führte der Spanier aus.

Gegen den langjährigen Rivalen aus dem Raum Neuss-Grevenbroich hätte dieser auch gut und gerne zu drei Punkten führen können. „Wenn man sich unsere Torchancen ansieht, ist es schade, dass wir nicht mehr daraus gemacht haben“, ärgerte sich Carrasco. Joshua Sumbunu und Sahin Ayas trafen nur das Aluminium, während Diyar Turan den Ball aus aussichtsreicher Position, „in die Kaparten“ (Francisco Carrasco) jagte.

Das rächte sich am Ende des Tages, weil TuRUs von Mohamed Darwish erzielte und von Nico Wehner eingeleitete Führung (76.) nicht lange hielt. „Dass wir nur vier Minuten später nach einem Einwurf total pennen und den Ausgleich fangen, ärgert mich maßlos“, grummelte Carrasco. Immerhin sollte sich sein Risiko, die unter der Woche grippal geschwächten Darwish, Ayas und Wehner von Beginn an aufzubieten, auszahlen. „Sie haben es zurückgezahlt und waren an vielen guten Aktionen beteiligt.“

Derartiges muss es auch am kommenden Sonntag geben. Denn dann gastieren die Oberbilker beim Ligaprimus DV Solingen. „Sie sind für mich das Nonplusultra. Solingen hat ein Oberliga-Team zusammengestellt“, blickt Carrasco anerkennend auf den vom Ex-Fortunen Engin Kizilarslan trainierten Nachbarn, der mit Tuncay Altuntas einen der herausragenden Einzelspieler der Liga in seinen Reihen hat.

Unmöglich ist die Aufgabe in der Klingenstadt aber keineswegs, zumal „Paco“ Carrasco inzwischen auch fast alle Mann an Bord hat. Gegen Kapellen war die Bank schon gut gefüllt. Bis auf Max Stellmach, für den die Saison im schlimmsten Fall schon beendet ist und den im Aufbautraining befindlichen Maurice Bankoue kann der Coach auf den gesamten Kader zurückgreifen. „Wir brauchen diese Alternativen auch“, sagt Carrasco.

Nach dem Auswärtsspiel in Solingen stehen für sein Team im Oktober noch drei Heimspiele in Serie an. Im Kreispokal ist die TuRU 80 dabei gegen den Kreisligisten Türkgücü Ratingen (15.10.) klarer Favorit. Danach bietet sich in der Liga zu Hause gegen TSV Solingen und FC Remscheid die Chance, den Kontakt zur Spitzengruppe zu wahren. Unentschieden wären dafür aber nicht förderlich.