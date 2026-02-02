TuRU 80 unterliegt FC Kosova im Derby

Für TuRU 80 begann das neue Pflichtspieljahr so, wie das alte aufgehört hat. Das Team von der Feuerbachstraße, das sich Mitte Dezember mit einer 1:3-Niederlage gegen die DJK Neuss-Gnadental vorzeitig in die Winterpause verabschiedet hatte, setzte am Freitagabend auch den Start in die Rückrunde in der Landesliga in den Sand. Vor rund 250 Zuschauern mussten sich die Oberbilker im Stadion an der Feuerbachstraße dem Nachbarn FC Kosova mit 0:2 (0:1) geschlagen geben.
Die Chance, nach einer wechselhaften Vorbereitung mit einem „Heim-Dreier“ zum Auftakt gleich Schwung aufzunehmen, wurde ausgelassen. Dennoch war TuRUs Trainer Hassan Saouti im Anschluss bemüht, nicht alles schwarz zu malen. „Die Jungs haben ein gutes Spiel gemacht. Die Dinge, die wir im Training auf dem Plan hatten, wurden umgesetzt“, meinte der Vertreter des an der Schulter verletzten Francisco Carrasco in der Nachbetrachtung. Nicht jeder neutrale Beobachter teilte diese Einschätzung uneingeschränkt.
Schließlich hatten die Oberbilker in 90 Minuten nur eine glasklare Torchance und zeigten sich darüber hinaus in einigen Situationen anfällig für Konter. Das war einfach zu wenig, um Ansprüche auf Zählbares anzumelden. Dass Saouti vorhandene Lücken im Defensivverbund auf das Fehlen der Stamm-Innenverteidiger Daniel Rey (gesperrt) und Lukas Reitz (verletzt) zurückführte, leuchtete eher ein. „Die beiden können wir nicht adäquat ersetzen“, meinte der Coach. Den Nachweis dafür gab es am Freitag live zu sehen.
Insbesondere Liridon Salihi wackelte gegen seinen Ex-Verein an der Seite von Maurice Bankoue. Wobei der 25-Jährige vor dem 0:2 von Astrit Hyseni (76.) durch einen viel zu riskanten Querpass von Frederik Brünen unnötig in Bedrängnis gebracht wurde. Brünen war wenige Minuten zuvor für den verletzten Amin Saouti in die Partie gekommen, der nach Spielschluss zu Untersuchungen ins Krankenhaus fuhr. Die Auswechslung seines Sohnes war in den Augen von TuRUs Trainer ein weiterer Knackpunkt. „Danach haben wir etwas an Struktur verloren“, meinte Saouti. Diese fehlte im Übrigen auch seiner Viererabwehrkette, wenn Kosova schnell und simpel nach vorne spielte.
Insbesondere der umtriebige Egzon Zendeli bereitete den Oberbilkern Probleme. Der flinke 20-Jährige traf früh zur 0:1-Führung (5.), hätte diese noch vor der Pause ausbauen können (29., 32.) und war im zweiten Abschnitt auch maßgeblich an der Großchance von Joel Konadu beteiligt (84.). Auf der anderen Seite musste Kosovas Keeper Enea Kolici nur einmal eingreifen, als er gegen Selcuk Yavuz aus kurzer Distanz parierte (59.). „Da hat sich gezeigt, wie wichtig es ist, einen herausragenden Torhüter zu haben“, sagte Kosovas Trainer Ibo Cöl, der mit einer ebenfalls ersatzgeschwächten Mannschaft verdientermaßen drei Punkte aus Oberbilk entführte.
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: