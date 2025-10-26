TuRU 80 stoppt Remscheids Aufholjagd – und die eigene Remis-Serie

Sie kann es also doch noch. Nach zuvor fünf Unentschieden am Stück hat TuRU 80 endlich mal wieder ein Spiel in der Landesliga für sich entschieden. Und das 2:1 über den kriselnden FC Remscheid war auch aus tabellarischer Sicht wichtig. Denn mit einem eigenen Erfolg hätten die auf einem Abstiegsrang liegende Remscheider die Mannschaft von Francisco Carrasco in ungemütliche Gefilde ziehen können.
Entsprechend groß war die Erleichterung an der Feuerbachstrasse, als der Schlusspfiff von Schiedsrichter Jan Kelleter ertönte. „Wir mussten am Ende leider noch einmal zittern. Da hat man gemerkt, dass die Angst in den Köpfen war, wieder eine Führung aus der Hand zu geben“, sagte TuRUs Trainer nach Spielschluss.
Insgesamt fühlte sich der Spanier in seinen Vorbereitungen auf die richtungsweisende Partie bestätigt. „Die Jungs haben den Matchplan gut umgesetzt“, lobte der Coach. Allerdings dauerte es eine Weile, bis die umgebaute Offensive, in der Startelf-Rückkehrer Selcuk Yavuz an der Seite von Macaulay Nwulu stürmte, Sahin Ayas auf den linken Flügel auswich und Mo Darwish aus einer etwas defensiveren Rolle heraus agierte, eine Weile, um auf Touren zu kommen.
Auch wenn Rechtsverteidiger Mykyta Kildilarov (7.) früh zum 1:0 traf, war der erste Abschnitt noch sehr zerfahren. Erst nach dem Seitenwechsel wurden die Aktionen gegen mehr ins Risiko gehende Gäste zwingender, wobei ein altbekanntes Problem blieb. „Wir brauchen einfach zu viele Chancen, um ein Tor zu machen“, ärgerte sich Carrasco.
Vor allen Dingen beim umtriebigen Nwulu standen Aufwand und Ertrag in einem ungesunden Verhältnis. Für den im Abschluss zögerlichen US-Amerikaner sprang letztlich Selcuk Yavuz in die Bresche. Auf Vorarbeit von Ayas machte der 28-jährige das vorentscheidende 2:0 (76.). Für Yavuz war es der verdiente Lohn für ein gutes Spiel. Nach langer Leidenszeit präsentierte sich der Stürmer bei seinem ersten Ligaspiel von Beginn an als ballsicheres, bewegliches Element. „Er hat unserem Spiel sehr gut getan“, lobte Carrasco.
Noch auffälliger als Turus Nummer neun war am Freitag aber ein anderer. Lukas Reitz war im Abwehrzentrum der Souverän schlechthin. Egal wer auf Remscheider Seite versuchte sich dem TuRU-Tor zu nähern, er prallte in der Regel am überragenden Defensivchef ab. „Er ist eine absolute Maschine“, lobte Carrasco seinen Führungsspieler, der eigentlich gar nicht eingeplant war. Denn Reitz kam erst kurz vor dem Spiel von seiner eigenen Hochzeitsreise zurück. Doch auch ohne Training demonstrierte der 29-jährige seine Extraklasse und war in Abwesenheit des angeschlagenen Daniel Rey Alonso ein Garant für den letztlich verdienten Sieg, der erst spät nach Stanislao Apicellas Anschlusstor (87.) noch ins Wanken geriet.