TuRU 80 stoppt Remscheids Aufholjagd – und die eigene Remis-Serie

Vor allen Dingen beim umtriebigen Nwulu standen Aufwand und Ertrag in einem ungesunden Verhältnis. Für den im Abschluss zögerlichen US-Amerikaner sprang letztlich Selcuk Yavuz in die Bresche. Auf Vorarbeit von Ayas machte der 28-jährige das vorentscheidende 2:0 (76.). Für Yavuz war es der verdiente Lohn für ein gutes Spiel. Nach langer Leidenszeit präsentierte sich der Stürmer bei seinem ersten Ligaspiel von Beginn an als ballsicheres, bewegliches Element. „Er hat unserem Spiel sehr gut getan“, lobte Carrasco.

Noch auffälliger als Turus Nummer neun war am Freitag aber ein anderer. Lukas Reitz war im Abwehrzentrum der Souverän schlechthin. Egal wer auf Remscheider Seite versuchte sich dem TuRU-Tor zu nähern, er prallte in der Regel am überragenden Defensivchef ab. „Er ist eine absolute Maschine“, lobte Carrasco seinen Führungsspieler, der eigentlich gar nicht eingeplant war. Denn Reitz kam erst kurz vor dem Spiel von seiner eigenen Hochzeitsreise zurück. Doch auch ohne Training demonstrierte der 29-jährige seine Extraklasse und war in Abwesenheit des angeschlagenen Daniel Rey Alonso ein Garant für den letztlich verdienten Sieg, der erst spät nach Stanislao Apicellas Anschlusstor (87.) noch ins Wanken geriet.