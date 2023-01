TuRU hat ganz wichtige Punkte geholt. – Foto: Patrik Otte

TuRU 80 startet mit Sieg in die Rückrunde Oberliga Niederrhein: Der 1:0-Erfolg über Kleve sorgt beim Oberligisten für Erleichterung. Der MSV Düsseldorf erkämpft einen Zähler gegen den Ersten.

Unmittelbar nach einer nervenaufreibenden Schlussphase war Mohamed El Mimouni schon wieder zu Scherzen aufgelegt. „Vielleicht sollten wir einen Antrag stellen, um künftig immer mit einem 0:2-Rückstand in ein Spiel gehen zu können“, sagte der Trainer des Oberligisten MSV Düsseldorf nach dem Heimspiel gegen die SSVg Velbert. In diesem stellte der Aufsteiger wieder einmal eindrucksvoll seine „Comeback-Qualitäten“ unter Beweis. Bis eine Minute vor dem Abpfiff lagen die Gastgeber nach zwei frühen Gegentoren (8./12,.) auf dem Kunstrasenplatz n der Heidelberger Straße gegen den Spitzenreiter scheinbar aussichtslos mit 0:2 in Rückstand. Als der Schiedsrichter Sven Schreiber die Partie kurz darauf abpfiff, stand es 2:2.

„Wir haben in dieser Saison nun zwei Zähler gegen den Spitzenreiter geholt. Damit habe ich nicht gerechnet“, sagte El Mimouni mit stolzem Unterton. Wohl auch keiner der rund 100 Zuschauer in Eller hatte zur Pause noch einen Pfifferling auf die Hausherren gegeben. „Velbert war sehr stark, wir aber auch extrem schwach. Wir haben gefühlt nur drei Prozent aller geführten Zweikämpfe für uns entschieden“, sagte El Mimouni über den Auftritt in den ersten 45 Minuten. Ohne den verletzt ausgefallenen Shootingstar King Manu konnte es für den MSV im zweiten Abschnitt nur besser werden. Und das tat es dann auch unter der gütigen Mithilfe der sich augenscheinlich zu sicher fühlenden Gäste. In einer Mischung aus Arroganz und Unvermögen ließ der Aufstiegsfavorit nach der Pause einige klare Konterchancen liegen. Der MSV wiederum ließ sich auch durch einen verschossenen Foulelfmeter von Mohamed Yassin Benktib (75.) nicht entmutigen. Ahmet Gülmez brachte die Heimelf nach einer auf den langen Pfosten gezogenen Flanke aus dem Halbfeld auf 1:2 heran (89.). In der Nachspielzeit sorgte Oben Molango mit seinem per Direktabnahme erzielten neunten Saisontor für den umjubelten 2:2-Endstand. TuRU startet Aufholjagd