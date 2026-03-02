TuRU 80 rutscht unter den Strich – doch Carrasco bleibt kämpferisch

„Mein Glaube daran, mit der Mannschaft die Kurve zu kriegen, ist ungebrochen. Es gibt schließlich noch genug Punkte zu verteilen in dieser Saison“, sagte Carrasco nach der Partie am Erbacher, die so gar nicht nach dem Geschmack des Trainers lief. Zwar verzeichneten die Oberbilker schon früh im Spiel einen Lattenschuss von Mohamed Darwish. Doch insgesamt war es wieder zu wenig, was die Turu vor dem gegnerischen Tor anzubieten hatte.

„In unserer Offensive herrscht aktuell Mangelware, das muss man so klar sagen“, stellte Carrasco unumwunden fest. Dazu passte, dass auch in Wülfrath wieder zwei Verteidiger für die Gäste-Tore sorgten. Doch die zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer von Nico Wehner (42., zum 1:1) und Lukas Reitz (51., zum 2:2) waren am Ende nichts wert, weil die Oberbilker auch defensiv nicht sattelfest waren.

„Wir verteilen wieder drei Gastgeschenke in Form von individuellen Fehlern. So wird es dann natürlich schwer, ein Auswärtsspiel zu gewinnen“, bemängelte Carrasco. Vor allen Dingen dann, wenn auf gegnerischer Seite ein Mann vom Kaliber eines Timo Conde im Angriff steht. Der 27-Jährige hatte in der vorigen Saison die Sportfreunde Katernberg mit 36 Treffern in die Landesliga geschossen und war vor dort aus in der Winterpause nach Wülfrath gewechselt. Conde machte am Sonntag den Unterschied. „Er ist einer, der nicht lange fackelt. Gegen uns hat er dreimal auf das Tor geschossen und zwei Schüsse waren drin. Einer wie er fehlt uns derzeit“, gab Carrasco zu.