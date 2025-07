TuRU 80 peilt eine starke Saison in der Landesliga an

Erinnerungen an erfolgreichere Zeiten wurden am Sonntagnachmittag bei den Anhängern von TuRU Düsseldorf wach, die das Testspiel gegen Ratingen 04/19 im Stadion an der Feuerbachstraße verfolgten. Die Partie gegen den Nachbarn gab es vor einigen Jahren noch regelmäßig in der Oberliga zu bestaunen. Inzwischen agiert dort nach dem Abstieg der TuRU nur noch Ratingen.

Entsprechend gingen die Gäste am Sonntag auch als Favorit in das Testspiel, hatten aber ihre liebe Mühe mit den klassentieferen Oberbilkern, die sich erst in den letzten Minuten mit 0:2 geschlagen geben mussten.

Entsprechend sah man nach Spielschluss auf Seiten der Platzherren auch in zufriedene Gesichter. „Es war ein guter Test für uns gegen einen Gegner, der in der Oberliga oben mitmischen möchte, konstatierte Sahin Ayas. Der 28-Jährige führte die Hausherren, bei denen Trainer Francisco Carrasco aus privaten Gründen fehlte, als Kapitän auf das Feld. Und obwohl Routinier Daniel Rey urlaubsbedingt fehlte und der am Tag zuvor erst aus dem Urlaub zurückgekehrte Lukas Reitz zunächst nur auf der Bank saß, hielt die Deckung der Blau-Weißen lange Zeit dicht.

„Erst als wir in der Schlussphase durch gewechselt haben, kam ein kleiner Bruch ins Spiel. Dann haben sich auch ein paar Fehler eingeschlichen, die ein Gegner mit der Qualität Ratingens sofort bestraft“, sagte Ayas mit Verweis auf die späten Gegentore durch Giuliano Zimmerling (82.) und Umut Yildiz (83.).

In den verbleibenden Wochen bis zum Pflichtspielstart muss es für TuRU 80 nun vor allen Dingen darum gehen, die Abläufe bei Ballbesitz zu verfeinern. „Was das Erarbeiten von Torchancen angeht, müssen wir uns noch steigern, damit wir uns für die Arbeit auf dem Platz auch mit Toren belohnen können“, führte Ayas weiter aus.

Pflichtspielauftakt im Pokal

Bereits am 10. August geht es für die Oberbilker im Niederrheinpokal beim ESC Rellinghausen um den Einzug in die zweite Runde. Eine Woche später folgt dann zum Ligastart schon das Derby gegen den FC Kosova. Gegen den Nachbarn hatte die TuRU in der vergangenen Saison in der Liga zweimal das Nachsehen.

In der kommenden Spielzeit könnten die Kräfteverhältnisse aber wieder anders aussehen. Denn während sich Kosova nach einem großen Umbruch erst einmal neu erfinden muss, konnte die TuRU ihr Stammpersonal in der Sommerpause weitestgehend beisammen halten und das Team darüber hinaus gezielt verstärken.

Entsprechend ambitioniert geht der Traditionsklub auch die neue Saison an. „Wir wollen in jedem Fall oben mitspielen“, kündigte Sahin Ayas an.