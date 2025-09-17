TuRU steht ein knackiges Programm bevor. – Foto: Jens Terhardt

TuRU 80 muss zwei Spiele in 48 Stunden absolvieren Binnen 48 Stunden warten auf die Oberbilker zwei Pflichtspiele – erst im Kreispokal bei Wersten 04, dann in der Landesliga gegen Solingen-Wald. Verlinkte Inhalte Landesliga 1 Pokal Düsseldorf TuRU 80 Solingen 03 Wersten 04

Über einen Mangel an Beschäftigung dürfen sich die Fußballer von TuRU 80 in dieser Woche nun nicht beklagen. Es ist ein knackiges Programm, das da auf die Spieler von Francisco Carrasco wartet. Zwischen dem Anstoß der Partie im Kreispokal beim SV Wersten 04 am Mittwochabend und dem Anpfiff des Landesliga-Spiels gegen die Spielvereinigung Solingen-Wald am Freitag liegen gerade einmal etwas mehr als 48 Stunden, sofern alles glatt läuft.

„Wenn wir in Wersten in die Verlängerung gehen müssen, dann geht diese Rechnung aber schon gar nicht mehr auf. Ich weiß überhaupt nicht, ob so etwas erlaubt ist“, sagt TuRUs-Trainer Francisco Carrasco. Dabei haben sich die Oberbilker diesen Druck quasi selbst auferlegt. Denn die Entscheidung, die Partie gegen Aufsteiger Solingen auf den Freitagabend vorzuziehen, trafen die Verantwortlichen vor geraumer Zeit aus eigenen Stücken, weil einige Spieler ansonsten hätten passen müssen. Die Hoffnung der Verantwortlichen bestand dann darin, dass sich Wersten auf eine Vorverlegung auf den Dienstagabend einlassen würde. Doch dieser Fall trat nicht ein. „Für mich ist das sehr ärgerlich“, betont Carrasco, für den es nun darum geht, die richtige Reaktion zu zeigen. „Wir wollen die sportliche Antwort auf dem Feld geben. Ziel ist es, in die nächste Runde einzuziehen.“