TuRU 80 muss zwei Spiele in 48 Stunden absolvieren

Über einen Mangel an Beschäftigung dürfen sich die Fußballer von TuRU 80 in dieser Woche nun nicht beklagen. Es ist ein knackiges Programm, das da auf die Spieler von Francisco Carrasco wartet. Zwischen dem Anstoß der Partie im Kreispokal beim SV Wersten 04 am Mittwochabend und dem Anpfiff des Landesliga-Spiels gegen die Spielvereinigung Solingen-Wald am Freitag liegen gerade einmal etwas mehr als 48 Stunden, sofern alles glatt läuft.
„Wenn wir in Wersten in die Verlängerung gehen müssen, dann geht diese Rechnung aber schon gar nicht mehr auf. Ich weiß überhaupt nicht, ob so etwas erlaubt ist“, sagt TuRUs-Trainer Francisco Carrasco. Dabei haben sich die Oberbilker diesen Druck quasi selbst auferlegt. Denn die Entscheidung, die Partie gegen Aufsteiger Solingen auf den Freitagabend vorzuziehen, trafen die Verantwortlichen vor geraumer Zeit aus eigenen Stücken, weil einige Spieler ansonsten hätten passen müssen.
Die Hoffnung der Verantwortlichen bestand dann darin, dass sich Wersten auf eine Vorverlegung auf den Dienstagabend einlassen würde. Doch dieser Fall trat nicht ein. „Für mich ist das sehr ärgerlich“, betont Carrasco, für den es nun darum geht, die richtige Reaktion zu zeigen. „Wir wollen die sportliche Antwort auf dem Feld geben. Ziel ist es, in die nächste Runde einzuziehen.“
Die Rollen sind im Vorfeld zumindest klar verteilt. Auch wenn Wersten 04 am vergangenen Wochenende mit dem ehemaligen Fortunen und Schalker Jerome Wilbath beim 4:1-Sieg über Italia Hilden ein überraschendes Ass aus dem Ärmel zog, ist der A-Kreisligist klarer Außenseiter. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass Carrasco mit Blick auf das Freitagspiel gegen den personell hochkarätig besetzten Neuling aus Solingen die Rotationsmaschine anwerfen wird.
„Wir haben einige Jungs im Kader, die zuletzt etwas außen vor waren, weil andere ihre Sache einfach gut gemacht haben. Sie werden nun ihre verdienten Wettkampfminuten erhalten“, betont der Spanier. Angesprochen fühlen dürfte sich davon unter anderem Selcuk Yavuz. Aber auch bei Gian Luca Iseni stehen die Chancen auf ein Comeback nach längerer Verletzungspause gut.
Bleibt nur die Frage, wer am Mittwoch im Pokal an der Seitenlinie stehen wird. Das Mitwirken des gesundheitlich angeschlagenen Francisco Carrasco ist fraglich. Und einen offiziellen Co-Trainer gibt es nicht mehr. Hassan Saouti verabschiedete sich letzte Woche von der Mannschaft. Voraus ging ein Gespräch mit Francisco Carrasco. „Er hat mir gegenüber private Gründe angeführt“, erklärte der 50-Jährige, der zu den genauen Hintergründen im Dunkeln tappt. „Wir hatten immer ein gutes, offenes Verhältnis. Auch sein Draht zur Mannschaft war gut. Ich weiß nicht, was letztlich den Ausschlag gegeben hat“, so Carrasco. Auf Saoutis Sohn Amin hat die Entscheidung indes keinen Einfluss. Der 19-Jährige gehört unverändert dem Kader an.