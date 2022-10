Auf die TuRU Düsseldorf wartet im Pokal eine große Aufgabe. – Foto: Saysay M, Marian Ograjensek

TuRU 80 ist im Pokalspiel gegen Bocholt klarer Außenseiter Für die Oberbilker gibt es im Duell mit den Westfalen ein Wiedersehen mit Marcus John, der seine Spielerkarriere in Düsseldorf beendete.

Eine Art „Bonusspiel“ zur Unzeit wartet auf die TuRU 80 am Mittwochabend. Die mittlerweile im Abstiegskampf der Oberliga Niederrhein angekommenen Oberbilker empfangen im Achtelfinale des Niederrheinpokals den 1. FC Bocholt. Grundsätzlich stellt der Regionalliga-Aufsteiger aus Bocholt eine interessante und aus Sicht von TuRU 80 auch nicht ganz unlösbare Aufgabe dar. Doch die Vorfreude auf das reizvolle Pokalduell hält sich bei den Blau-Weißen wegen ihrer mageren jüngsten Ergebnisse arg in Grenzen. Nach drei Niederlagen in Serie steht die Mannschaft von Francisco Carrasco nämlich in der Liga unter Druck.

Und als ob das nicht schon genug wäre, sieht der Spielplan nun auch nacheinander die Partien gegen die beiden Topteams und großen Aufstiegsfavoriten KFC Uerdingen und SSVg Velbert vor. Man darf gespannt sein, welche Mannschaft Francisco Carrasco am Mittwoch ins Rennen schickt im Kampf um das Erreichen der Runde der letzten Acht. Schließlich geht es in Anbetracht des ohnehin straffen Terminplans und mit Blick auf das schon für Samstag angesetzte Spiel gegen Uerdingen auch darum, die Kräfte im nicht ganz so üppig besetzten Kader vernünftig zu verteilen. In dieser Hinsicht ist der Gast aus Bocholt natürlich klar im Vorteil. Zwar genießt auch bei den „Schwatten“ der Klassenerhalt in der Regionalliga West absolute Priorität. Doch wenn man sieht, dass auf der Bocholter Ersatzbank beim 3:1-Auswärtssieg über den 1.FC Köln II am vergangenen Wochenende noch Kaliber wie die Ex-Fortunen Leander Goralski und Mergim Fejzullahu saßen, sagt das einiges über die inzwischen ungleichen Kräfteverhältnisse zwischen den beiden langjährigen Oberliga-Rivalen aus.