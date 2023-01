TuRU 80 geht neue Wege Die Oberliga-Fußballer wollen nach dem Vorbild der dritten Mannschaft auf Social Media durchstarten.

Mittlerweile haben sich die Bedingungen beim Oberbilker Traditionsverein geändert. In der Ära nach dem früheren Mäzen und Präsidenten Heinz Schneider fällt es der TuRU bei weitem nicht mehr so leicht, ein qualitativ gutes Team für die Oberliga auf die Beine zu stellen. Entsprechend müssen die Verantwortlichen an der Feuerbachstraße auch Phantasie walten lassen, um den Klub weiterzubringen. Bestes Beispiel hierfür ist die vor wenigen Tagen bekannt gemachte Beförderung von Can Erürker. Der zuletzt für die in der Kreisliga C beheimatete dritte Mannschaft kickende Stürmer soll in der Rückrunde Bestandteil des Kaders von Francisco Carrasco werden.

„Can wer“ werden sich nun diejenigen Fragen, die gewöhnlich ein besonderes Augenmerk auf die Oberliga werfen. Denn in dieser Klasse war Erürker bislang noch nicht aktiv. Über die Bezirksliga ist der Versicherungsfachmann auf dem Fußballplatz bislang noch nicht hinaus gekommen.

Und dieser Mann, der vom Alter her auch schon auf die Zielgeraden der aktiven Karriere zusteuert, soll die TuRU vor dem Abstieg aus der Oberliga bewahren? Diese Frage kann auch Manuel „Manolo“ Rey nicht beantworten. „Can ist ein alter Freund von mir. Wir werden sehen, ob er es noch einmal schafft, uns sportlich weiterzuhelfen“, sagt der Präsident der TuRU.