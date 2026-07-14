Turniersiege gehen an Concordia und Brüggen

Der B-Ligist BW Concordia Viersen hat den 5. Auto-Hus-Cup des TSV Boisheim gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Tobias Beier setzte sich im Finale deutlich mit 6:0 gegen Gastgeber TSV Boisheim durch und sicherte sich damit den Wanderpokal des Vorbereitungsturniers.
Bereits in der Gruppenphase präsentierte sich Concordia in Torlaune. Nach einem 5:1-Erfolg gegen die Sportfreunde Leuth folgte ein 2:1-Sieg gegen den FC Aura Athletik. Mit der Maximalausbeute von sechs Punkten zog die Mannschaft souverän ins Finale ein.
Dort ließ Viersen dem Gastgeber keine Chance. Mehmet Ilgörmez schnürte einen Doppelpack, zudem trafen Mithat Sezgin, Siddik Sezgin und Fynn „Poppai“ Burmeister. Ein Eigentor des TSV Boisheim komplettierte den klaren 6:0-Erfolg.
Gastgeber Boisheim hatte sich zuvor als Sieger der Gruppe A für das Endspiel qualifiziert. Nach einem 1:0-Erfolg gegen SuS Schaag und einem 1:1 gegen den TSV Kaldenkirchen II standen vier Punkte zu Buche. Kaldenkirchen II belegte Rang zwei, Schaag wurde Gruppendritter.
In Gruppe B hinterließ neben Concordia auch der FC Aura Athletik einen guten Eindruck. Zwar verlor die Mannschaft ihre beiden Gruppenspiele gegen Viersen (1:2) und die Sportfreunde Leuth (2:3), rückte aber dennoch ins Spiel um Platz drei nach. Leuth verzichtete auf die Teilnahme an der Partie, sodass Aura als Gruppendritter einsprang. Dort setzte sich die Mannschaft in einer torreichen Begegnung mit 5:4 gegen den TSV Kaldenkirchen II durch und sicherte sich den dritten Platz.
Trainer Tobias Beier zog nach dem Turniersieg ein positives Fazit: „Mit 13 Toren in drei Spielen und nur zwei Gegentreffern haben wir vieles von dem gezeigt, was uns schon in der vergangenen Saison ausgezeichnet hat. Nach vorne waren wir sehr gefährlich und haben uns zahlreiche Chancen erspielt. Gerade gegen Leuth und Aura haben wir aber auch gemerkt, dass wir erst in der ersten Vorbereitungswoche sind.“ Umso zufriedener sei er mit dem Finale, das man trotz kleinen Kaders für sich entschieden hatte. „Es war ein gut organisiertes Turnier mit einer angenehmen Atmosphäre. Natürlich freuen wir uns, den Wanderpokal gewonnen zu haben und im nächsten Jahr wieder dabei zu sein.“
TuRa Brüggen hat den von der Volksbank gesponserten Grenzland-Cup 2026 gewonnen. Die Mannschaft setzte sich im Finale des von der DJK Fortuna Dilkrath ausgerichteten Vorbereitungsturniers mit 4:2 gegen den Gastgeber durch. Der Grenzland-Cup wird seit Jahren im Wechsel von Fortuna Dilkrath, dem VSF Amern und dem SC Waldniel organisiert, sodass jeder Verein alle drei Jahre die Ausrichtung übernimmt
Vor einer guten Kulisse entwickelte sich ein unterhaltsames Endspiel. Simon Hübner brachte TuRa Brüggen zunächst mit 1:0 in Führung. Dilkrath antwortete durch Tim Jäger zum 1:1-Ausgleich. Luca Drießen sorgte anschließend für die erneute Brüggener Führung, ehe Sandro Meyer auf 3:1 erhöhte. Zwar verkürzte Jannik Scholz noch einmal auf 3:2, doch erneut Luca Drießen stellte mit seinem zweiten Treffer des Tages den 4:2-Endstand her und machte den Turniersieg perfekt.
Bereits in den Halbfinalpartien hatte es reichlich Spannung gegeben. Der SC Waldniel trotzte dem späteren Turniersieger TuRa Brüggen ein 0:0 ab und zeigte dabei einen überzeugenden Auftritt. Im Elfmeterschießen setzte sich Brüggen schließlich mit 6:5 durch und zog ins Finale ein. Im zweiten Halbfinale gewann Gastgeber Fortuna Dilkrath mit 2:0 gegen den VSF Amern. Tim Jäger brachte die Fortunen in Führung, ehe Louis Claser mit einem sehenswerten Distanzschuss den Endstand besorgte.
Im Spiel um Platz drei setzte sich der SC Waldniel gegen den klassenhöheren Landesligisten VSF Amern durch. Nach regulärer Spielzeit stand es trotz eines deutlichen Chancenplus für Amern torlos 0:0. Waldniel überzeugte jedoch erneut mit einer starken Defensivleistung und blieb wie schon im Halbfinale ohne Gegentor nach regulärer Spielzeit. Im anschließenden Elfmeterschießen behielt der A-Ligist die Nerven und gewann mit 5:4.
„Am Ende kann man von einem gelungenen Auftritt sprechen. Wir haben uns im Verlauf des Turniers gesteigert“, resümierte Brüggen-Trainer Markus Müller. Das erste Spiel sei bei hohen Temperaturen noch etwas holprig gewesen, das 0:0 also gerecht. „Im zweiten Spiel hatten wir deutlich besseren Zugriff, haben viele Kontersituationen herausgespielt und uns einige Chancen erarbeitet. Die beiden Gegentore waren zwar ärgerlich, aber wir stehen erst am dritten Tag der Vorbereitung. Deshalb sind wir mit unserem heutigen Auftritt insgesamt sehr zufrieden“, sagte Müller.
Auch beim Reserveturnier fiel die Entscheidung erst vom Elfmeterpunkt. Die zweite Mannschaft des VSF Amern erreichte das Finale durch einen 4:2-Erfolg im Halbfinale gegen den SC Waldniel II. Dort traf man auf TuRa Brüggen II. Nach regulärer Spielzeit stand es 0:0. Im anschließenden Elfmeterschießen hatte die Amerner Reserve die besseren Nerven und sicherte sich den Turniersieg.