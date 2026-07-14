Turniersiege gehen an Concordia und Brüggen

Trainer Tobias Beier zog nach dem Turniersieg ein positives Fazit: „Mit 13 Toren in drei Spielen und nur zwei Gegentreffern haben wir vieles von dem gezeigt, was uns schon in der vergangenen Saison ausgezeichnet hat. Nach vorne waren wir sehr gefährlich und haben uns zahlreiche Chancen erspielt. Gerade gegen Leuth und Aura haben wir aber auch gemerkt, dass wir erst in der ersten Vorbereitungswoche sind.“ Umso zufriedener sei er mit dem Finale, das man trotz kleinen Kaders für sich entschieden hatte. „Es war ein gut organisiertes Turnier mit einer angenehmen Atmosphäre. Natürlich freuen wir uns, den Wanderpokal gewonnen zu haben und im nächsten Jahr wieder dabei zu sein.“

TuRa Brüggen kann mit diesem Vorbereitungsturnier zufrieden sein