Turniersieg: TSV RW Dreyen Ü32 triumphiert beim Heimturnier

Am Freitagabend, den 06. Juni 2025, war es wieder so weit: Der TSV Rot-Weiß Dreyen lud zum traditionellen Altherren-Kleinfeldturnier auf heimischem Rasen an der Gartenstraße. Bei trockenem, teils sonnigem Wetter fanden sich die Ü32-Teams des SC Enger, TuRa Löhne, SV Häger, TuS Hücker-Aschen sowie unsere eigene Mannschaft ein, um sich in einem Jeder-gegen-Jeden-Turnier auf dem Kleinfeld (7 gegen 7, je 12 Minuten Spielzeit) zu messen.

Die Erwartungen an das Turnier waren hoch – zum einen, weil es sich um unser Heimturnier handelte, zum anderen, weil wir als Titelverteidiger auf den Platz gingen. Und am Ende des Abends durften wir uns über eine gelungene Titelverteidigung und eine starke Teamleistung freuen.