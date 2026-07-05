Turniersieg in Laarwald: SV Meppen überzeugt beim ersten Härtetest Remis gegen Zweitligist Emmen, Sieg gegen Hardenberg – Aufsteiger setzt früh ein Ausrufezeichen von red · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Florian Weiden

Der SV Meppen hat den ersten echten Härtetest der Sommervorbereitung erfolgreich gemeistert. Beim Blitzturnier des SV Grenzland Laarwald sicherte sich die Mannschaft von Trainer Lucas Beniermann vor rund 1.000 Zuschauern den Turniersieg. Nach einem 1:1 gegen den niederländischen Zweitligisten FC Emmen folgte ein souveräner 2:0-Erfolg über den Drittligisten HHC Hardenberg.

Im Auftaktspiel gegen Emmen zeigte sich der Drittliga-Aufsteiger von Beginn an auf Augenhöhe mit dem klassenhöheren Gegner. Zwar gingen die Niederländer durch Bryan van Hove in Führung, doch der SV Meppen ließ sich davon nicht aus dem Konzept bringen. Kurz nach dem Rückstand vergab Neuzugang Kasra Ghawilu vom Elfmeterpunkt die Chance auf den schnellen Ausgleich. Vor allem nach dem Seitenwechsel erhöhte der SVM jedoch den Druck und erspielte sich mehrere gute Möglichkeiten.

Der verdiente Lohn folgte in der 37. Minute: Tobias Mißner setzte sich über die linke Seite durch und zwang den Emmener Schlussmann zu einer Parade. Den Abpraller verwertete Neuzugang Cyrill Akono aus kurzer Distanz zum 1:1-Endstand. Prasse und Klaß sichern den Turniersieg Im zweiten Turnierspiel gegen HHC Hardenberg präsentierte sich der SV Meppen noch zielstrebiger. Bereits in der 18. Minute brachte Luca Prasse die Emsländer in Führung. Nach einer starken Vorarbeit von Dominique Domröse ließ der Offensivspieler zunächst einen Gegenspieler aussteigen und vollendete anschließend souverän.