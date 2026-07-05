Turniersieg in Laarwald: SV Meppen überzeugt beim ersten Härtetest

Der SV Meppen hat den ersten echten Härtetest der Sommervorbereitung erfolgreich gemeistert. Beim Blitzturnier des SV Grenzland Laarwald sicherte sich die Mannschaft von Trainer Lucas Beniermann vor rund 1.000 Zuschauern den Turniersieg. Nach einem 1:1 gegen den niederländischen Zweitligisten FC Emmen folgte ein souveräner 2:0-Erfolg über den Drittligisten HHC Hardenberg.
Im Auftaktspiel gegen Emmen zeigte sich der Drittliga-Aufsteiger von Beginn an auf Augenhöhe mit dem klassenhöheren Gegner. Zwar gingen die Niederländer durch Bryan van Hove in Führung, doch der SV Meppen ließ sich davon nicht aus dem Konzept bringen.
Kurz nach dem Rückstand vergab Neuzugang Kasra Ghawilu vom Elfmeterpunkt die Chance auf den schnellen Ausgleich. Vor allem nach dem Seitenwechsel erhöhte der SVM jedoch den Druck und erspielte sich mehrere gute Möglichkeiten.
Der verdiente Lohn folgte in der 37. Minute: Tobias Mißner setzte sich über die linke Seite durch und zwang den Emmener Schlussmann zu einer Parade. Den Abpraller verwertete Neuzugang Cyrill Akono aus kurzer Distanz zum 1:1-Endstand.
Im zweiten Turnierspiel gegen HHC Hardenberg präsentierte sich der SV Meppen noch zielstrebiger. Bereits in der 18. Minute brachte Luca Prasse die Emsländer in Führung. Nach einer starken Vorarbeit von Dominique Domröse ließ der Offensivspieler zunächst einen Gegenspieler aussteigen und vollendete anschließend souverän.
Auch defensiv ließ Meppen kaum etwas zu. Kurz vor Schluss sorgte Michael Klaß für die Entscheidung. Der Joker reagierte nach einem Kopfball am schnellsten und traf zum 2:0.
Mit vier Punkten aus zwei Spielen sicherte sich der SV Meppen den Turniersieg, nachdem Hardenberg zuvor den FC Emmen mit 2:1 bezwungen hatte. Die jeweils über zweimal 30 Minuten ausgetragenen Begegnungen boten dem Trainerteam wertvolle Erkenntnisse nach den ersten intensiven Trainingswochen.
Besonders erfreulich aus Meppener Sicht: Gegen zwei ambitionierte niederländische Mannschaften zeigte der Aufsteiger bereits früh eine stabile und spielfreudige Vorstellung. Während die Defensive insgesamt nur einen Gegentreffer zuließ, deuteten mehrere Neuzugänge bereits an, welche Impulse sie in der kommenden Drittligasaison setzen könnten.