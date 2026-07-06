Turniersieg in Holzkirchen – Hodzic trifft zwei Minuten vor Schluss

veron fejzullahi tus geretsried – Foto: rst

Zwei Spiele, zwei Siege, Ziel erreicht, Trainer zufrieden. „Wir wollten das Turnier gewinnen, wenn wir schon herkommen. Das haben wir erreicht“, freute sich Martin Grelics nach Spielschluss mit breitem Grinsen im Gesicht. Zuvor hatten die Geretsrieder Bayernliga-Fußballer den 60-Minuten-Test gegen Schwaben Augsburg ebenso mit 2:1 gewonnen, wie die Abschlusspartie gegen den TuS Holzkirchen.

Im Vergleich mit dem schwäbischen Regionalligisten überzeugte Bayernligist Geretsried vor allem mit einer starken Abwehrleistung. „Da sind wir defensiv sehr gut gestanden“, stellte der TuS-Coach fest. Zwar hatte der TSV den ersten Abschluss im Auftaktspiel, aber der Schuss von Dennis Ruisinger stellte Keeper Lukas Günther vor keine Probleme. Die beste Geretsrieder Gelegenheit verpasste Veron Fejzullahi, als er nach Zuspiel von Sebastian Schrills nur das Außennetz traf. „Im letzten Drittel hat ein bisschen die Tiefe gefehlt, aber wir konnten im Spiel mit Ball auch Muster anwenden, die wir einstudiert haben“, so Trainer Grelics.

Nach torloser erster Halbzeit ging sein Team in Durchgang zwei durch einen perfekt ausführten Standard in Führung. Ein Eckball von David Luburic erreichte am hinteren Pfosten Veron Fejzullahi, der per Kopfball das 1:0 aus Geretsrieder Sicht erzielte. Fünf Minuten später vollendete Bastian Kurz einen Konter mit einem platzierten Schuss ins lange Eck zum 1:1-Ausgleich. Die Reaktion des TuS unterstrich die Einschätzung von Grelics: „Die Haltung zum Spiel war gut.“ So ließen es seine Kicker nicht beim Remis bewenden, sondern suchten ihrerseits weiter ihr Glück in der Offensive. Zwei Minuten vor Schluss mit Erfolg: Tyrone Prepeluh setzte sich im Strafraum mit starkem Einsatz durch, wurde am Abschluss zwar gehindert, doch Nino Hodzic jagte den Abpraller zum 2:1 ins Netz. Das bedeutete den Siegtreffer, weil Hodzic beim Augsburger Gegenzug bereits wieder im eigenen Strafraum den Torschuss zur Ecke blockte.

Deutlich mehr Akzente in der Offensive setzte der Bayernligist im zweiten Turnierspiel gegen Gastgeber TuS Holzkirchen. „Da hätten wir deutlich mehr Tore erzielen müssen“, stellte Martin Grelics fest, „das kann man anmerken, wenn man an den zwei Spielen etwas monieren möchte, was nicht so gut war.“ Gleich beim ersten Angriff scheiterte Thomas Schnaderbeck an der Fußabwehr des Holzkirchener Torhüters. Und den nächsten Ball jagte er in den Fangzaun, ehe er bei der dritten guten Gelegenheit nach schöner Angriffskombination erneut am Keeper scheiterte. „Da haben wir ein bisschen die Ruhe verloren und das Spiel selbst etwas wild gemacht“, haderte Grelics mit hastig vergebenen Chancen. Die 1:0-Führung erzielte schließlich Neuzugang Nathan Winkler, der er ein perfektes Zuspiel in den Lauf flach einschob. Auf der Gegenseite verhinderte TuS-Torhüter Fabian Sturzu beim Freistoß von Gilbert Diep den möglichen Ausgleich. Thomas Schnaderbeck erhöhte nach Querpass von Fejzullahi auf 2:0, ehe Drilon Shukaj kurz vor Ende der Partie nach einer zunächst abgewehrten Ecke mit einem Schuss aus dem Rückraum den 1:2-Anschlusstreffer markierte.

„Insgesamt war das heute ein Schritt nach vorne. Die Jungs haben zwei Spiele gut gearbeitet“, so das Fazit von TuS-Trainer Martin Grelics. „Vor allem athletisch hat das viel gebracht.“