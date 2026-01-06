Turniersieg des SV Weilertal bei Dreikönigsturnier des FC Kandern

Nach einer zunächst etwas holprigen Gruppenphase, die man mit acht Punkten als Gruppenzweiter abschloss, in der die Mannschaft sich erst finden musste, zeigte der SV Weilertal im Halbfinale gegen die Spvgg Buggingen/Seefelden (2:0) und im Finale gegen die Mannschaft des FC Steinenstadt (3:1) seine ganze Stärke.

So ging der SV Weilertal als verdienter Sieger aus diesem spannenden Turnier hervor und darf sich nun wohlverdient über einen Pokal, ein 30-Liter-Fass Pils und Speck freuen.