Turniersieg des SV Weilertal bei Dreikönigsturnier des FC Kandern

Beim diesjährigen Drei-Königs-Turnier des FC Kandern, konnte sich der SV Weilertal eindrucksvoll als Turniersieger behaupten.
Nach einer zunächst etwas holprigen Gruppenphase, die man mit acht Punkten als Gruppenzweiter abschloss, in der die Mannschaft sich erst finden musste, zeigte der SV Weilertal im Halbfinale gegen die Spvgg Buggingen/Seefelden (2:0) und im Finale gegen die Mannschaft des FC Steinenstadt (3:1) seine ganze Stärke.
So ging der SV Weilertal als verdienter Sieger aus diesem spannenden Turnier hervor und darf sich nun wohlverdient über einen Pokal, ein 30-Liter-Fass Pils und Speck freuen.
Unser Kader: Benjamin Arduc, Yannick Sodies, Rene Scherer, Ruben Wetzel, Meik Choinka, Laurenz Reinacher, Aaron Deiß, Süleyman Karadag
Unsere Torschützen: Meik Choinka 5, Ruben Wetzel 4, Yannick Sodies 3, Rene Scherer 3, Benjamin Arduc 1
Vielen Dank an den FC Kandern für die Einladung und die einwandfreie Organisation des Turniers. Wir freuen uns auf Mission Titelverteidigung nächstes Jahr !