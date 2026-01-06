Turniersieg beim Dreikönigsturnier des FC Kandern

Beim diesjährigen Drei-Königs-Turnier des FC Kandern, konnte sich der SV Weilertal eindrucksvoll als Turniersieger behaupten.

Nach einer zunächst etwas holprigen Gruppenphase, die man mit acht Punkten als Gruppenzweiter abschloss, in der die Mannschaft sich erst finden musste, zeigte der SV Weilertal im Halbfinale gegen die Spvgg Buggingen/Seefelden (2:0) und im Finale gegen die Mannschaft des FC Steinenstadt (3:1) seine ganze Stärke.