Sandro Eichhorn (mittig) ist mit dem FSV 06 Eintracht Hildburghausen im Gegensatz zu Cup-Verteidiger Neustadt/Orla beim XXL-Cup dabei. – Foto: Janine Volbert

Turnierneuling gleich der Favorit? Die Staffeleiniteilung für den 7. XXL-Cup am kommenden Samstag ab 14 Uhr in Hildburghausen steht. Titelverteidiger Neustadt/Orla wird dann allerdings nicht dabei sein.

Der Tabellenführer der Landesklasse vom SV Blau-Weiß Neustadt/Orla und Titelverteidiger des XXL-Cup verzichtet auf eine Teilnahme an allen Hallenturnier. Mit dem FC Saalfeld ist das Überraschungsteam der Thüringenliga-Saison in Hildburghausen dabei und wohl direkt Favorit. Vier Landesklasse-Teams sind zudem beim Turnier am Samstag, den 14 Januar ab 14 Uhr (LIVETICKER & Live-Videos bei FuPa) am Start.

Und diese kommen in diesem Jahr allesamt aus der Staffel 3 der Landesklasse. Mit dabei sind Hildburghausen, Sonneberg, Steinach und Meiningen. Der FSV Eintracht Hildburghausen startet als Lokalmatador und kommt mit der Empfehlung eines dritten Tabellenplatzes zur Winterpause. Aus dem Nachbarkreis Sonneberg kommen mit Sonneberg (aktuell Platz Vier) und Steinach (Position Sechs) zwei weitere Spitzenmannschaften. Die Steinacher jubelten jüngst beim eigenen Gessner-Cup vor der Jahreswende, die SG 1. FC Sonneberg 2004 überzeugte mit einem zweiten Platz beim Großen Rennsteigpokal in Neuhaus am letzten Wochenende. Und aus dem Fußballkreis Rhön-Rennsteig gastiert mit dem VfL aus Meiningen auch kein Unbekannter. Die Theaterstädter waren schon des Öfteren beim XXL-Cup am Start. Als ligahöchstes Team ist der FC Saalfeld in Hildburghausen dabei. Die Mannschaft von Thomas Giering schaffte im letzten Sommer erstmals den Sprung in die Thüringenliga und überrascht dort mit einem starken dritten Platz zur Winterpause. Verbandsliga-Erfahrung in den letzten Jahren sammelten aber auch die Mannschaften aus Meiningen und Sonneberg. >> zur Staffeleinteilung des XXL-Cup Beim Cup-Verteidiger SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla steht die Mission Aufstieg in die Thüringenliga im Fokus. Die Orlastädter haben aktuell in der Tabelle der Landesklasse Staffel 1 sieben Punkte Vorsprung auf die weitere Konkurrenz. Um das anvisierte Ziel nicht zu gefährden, verzichtet das Team von Mannschaftsleiter Adi Volbert auf sämtliche Hallenturniere.