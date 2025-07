Turnierklassiker in Bönnigheim: Fünf Tage Fußball pur

Nach 20 Jahren richtet der TSV Bönnigheim wieder das Turnier um den NEB-Cup aus. Mit zehn Mannschaften in zwei Gruppen und insgesamt 24 Partien erwartet die Zuschauer vom 30. Juli bis 3. August ein intensives Fußballfest.

Der NEB-Cup startet mit einer bemerkenswerten Besetzung. Acht Vereine bilden das Gerüst des Turniers. Als Wildcard-Teilnehmer ist die SGM Sachsenheim dabei, der GSV Höpfigheim ersetzt kurzfristig die Aramäer Bietigheim. Alle Spiele finden in Bönnigheim statt.

Fünf Turniertage mit 20 Gruppenspielen

An den ersten vier Tagen – von Mittwoch bis Samstag – stehen 20 Begegnungen in zwei Gruppen auf dem Programm. In der Gruppe 1 kämpfen der TASV Hessigheim II, die Spvgg Besigheim, der FV Löchgau II, der TSV Bönnigheim und die SG Hohenhaslach/Freudental um den Einzug ins Halbfinale. Die Gruppe 2 besteht aus dem FV Kirchheim, der SGM Sachsenheim, dem GSV Höpfigheim, dem SKV Erligheim und der SG Gemmrigheim/SV Walheim.

Der Modus sieht 50 Minuten Spielzeit pro Partie vor. Die zwei jeweils besten Teams jeder Gruppe ziehen ins Halbfinale ein, das am Sonntag ausgetragen wird. Ab 17 Uhr folgt das Spiel um Platz drei, das große Finale beginnt um 18 Uhr.

TSV Bönnigheim als Gastgeber im Fokus

Für den TSV Bönnigheim bedeutet die Ausrichtung des 53. NEB-Cups eine besondere Ehre. Nicht nur, weil der Klub zum ersten Mal seit zwei Jahrzehnten wieder der Gastgeber ist – sondern auch, weil er als sportlicher Herausforderer ins Turnier geht.

Rahmenprogramm mit Party, Hüpfburg und Verpflegung

Der sportliche Wettbewerb wird flankiert von einem unterhaltsamen Rahmenprogramm. Höhepunkt ist die Players Night Party am Samstagabend, die traditionell Spieler, Betreuer und Fans vereint. Für die jüngsten Besucher steht eine Hüpfburg bereit, das bewährte Catering-Team sorgt an allen Tagen für ein umfangreiches Angebot an Speisen und Getränken.

Starke Gruppe 2 mit Sachsenheim und Kirchheim

In der Gruppe 2 kündigt sich ein enges Rennen um die beiden Halbfinalplätze an. Der FV Kirchheim trifft unter anderem auf die SGM Sachsenheim und den GSV Höpfigheim – Teams, die für ihre physisch intensive Spielweise bekannt sind. Auch der SKV Erligheim und die SG Gemmrigheim/SV Walheim rechnen sich Chancen aus.

Sonntag als Entscheidungstag

Am 3. August wird die Entscheidung fallen. Die beiden Halbfinals um 11 Uhr und 12 Uhr markieren den Beginn des Finaltags. Am Nachmittag wird zunächst Platz drei ausgespielt, bevor im Endspiel um 18 Uhr der Sieger des NEB-Cups 2025 ermittelt wird.