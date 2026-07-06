Turniere: U.a. Vilzing, Brennberg und Trisching triumphieren

Kreisligist SG Hohenschambach ließ beim Tangrintel-Cup drei Lokalrivalen hinter sich. – Foto: Verein

Tangrintel-Cup Klare Angelegenheit an der Tiefenhüll: Kreisligist SG Hohenschambach ließ den rangtieferen TV Hemau im Endspiel mit 5:0 von der Klinge springen. Und holt sich erstmals seit 2019 den Tangrintel-Cup. Im „kleinen Finale“ bezwang Gastgeber DJK Eichlberg/Neukirchen den Vorjahressieger SV Aichkirchen knapp mit 1:0. Vorwaldcup Letztes Jahr musste sich der SSV Brennberg mit Platz zwei zufriedenstellen. Jetzt ist er zurück auf dem „Thron“. Im heimischem Waldstadion schossen Patrick Beiderbeck und Mario Reiter den Kreisklassisten mit ihren Toren zum Finalsieg über den TSV Falkenstein. Titelverteidiger FC Wald/Süssenbach musste sich mit dem dritten Rang begnügen. Die DJK Altenthann wurde Vierter.





Kreis Amberg/Weiden

Höhbauer-Cup

Hochkarätig besetzt war das Turnier des SC Luhe-Wildenau im Rahmen seiner 100-Jahr-Feierlichkeiten. Das Rennen machte der klassenhöchste Starter. Letztendlich ließ die DJK Vilzing keine Zweifel aufkommen. Der Regionalligist, der im Halbfinale den gastgebenden Landesligisten mit 7:1 abgeschossen hatte, gewann auch das Endspiel deutlich. Standesgemäß mit 5:0 behauptete sich die Kirschbaum-Truppe gegen den Landesliga-Aufsteiger TSV Kareth-Lappersdorf, der keine schlechte Figur abgab und selbst mutig nach vorne spielte. Somit sicherte sich Vilzing die Siegprämie von immerhin 100 Euro. Platz drei ging an die SpVgg Bayern Hof dank eines 3:1-Erfolgs über Luhe-Wildenau.



Freundschaftsturnier Kirchenthumbach

Drei Kreisligisten und ein Kreisliga-Absteiger: Das Derby-Turnier in „Dumba“ versprach schon allein wegen des Teilnehmerfelds Spannung. Und eng sollte es dann auch zugehen. Beide Finalspiele endeten 3:2. Die Nase vorn hatte der ASV Haidenaab. Die Mannen aus dem Landkreis Bayreuth rangen den FC Vorbach mit 3:2 nieder. Dritter wurde der SC Kirchenthumbach, Vierter der SC Eschenbach.



Turnier der VG Weiherhammer

In Weiherhammer wurde die heimliche Nummer eins der Verwaltungsgemeinschaft gesucht. Als strahlender Sieger ging der FC Kaltenbrunn hervor. Der A-Klassist konnte sich gegen die Konkurrenz aus der Kreisklasse durchsetzen. Man revanchierte sich am SV Kohlberg für die letztjährige Finalniederlage, drehte diesmal den Spieß um und gewann das Endspiel gegen Kohlberg 2:1.



Turnier der VG Pressath

Auch die Verwaltungsgemeinschaft Pressath suchte ihren Champion. Auf dem Papier war die SpVgg Trabitz favorisiert. Das Kreisliga-Topteam schickte jedoch ihre Zweite nach Dießfurt – und und wurde Letzter. Eng verlief das Finale. Es ging ins Elfmeterschießen, wo Kreisklassist TSV Pressath das bessere Ende hatte gegenüber dem klassenhöheren FC Dießfurt.



Jubiläumsturnier des SV Floß

Knapp schrammte der SV Floß, der mit Püchersreuth in einer Spielgemeinschaft steckt, am Triumph beim eigenen Turnier im Rahmen des 80-jährigen Bestehens vorbei. Der Vertreter aus der A-Klasse Ost bezog eine 0:2-Finalniederlage gegen die SG Bärnau/Thanhausen, die fußballerisch zu Oberfranken gehört. Im Spiel um Platz 3 schoss der TSV Flossenbürg die SG Altenstadt/Voh. / Waldthurn mit 5:0 ab.







Kreis Cham/Schwandorf

Quadrus-Cup

Eine super Standortbestimmung für alle Trainer war der Quadrus-Cup, der heuer in Schmidgaden vonstatten ging. Denn: Alle vier Teilnehmer gehören nächste Saison dem Starterfeld der Kreisliga West an. Mit dem SV Trisching holte sich ausgerechnet der Aufsteiger den Turniersieg – dank eines 1:0-Finalsiegs gegen den Titelverteidiger SV Kemnath a. B. Zumindest den Sprung aufs Podium schaffte der TSV Stulln, der den FC Schmidgaden im Elfmeterschießen besiegte.



Jubiläumsturnier des SV Altendorf

Der SV Erzhäuer-Windmais kassierte am Sonntag eine herbe 0:14-Klatsche in einem Testspiel. Dennoch gab es am Wochenende auch ein Erfolgserlebnis für den Kreisliga-Newcomer. Tags zuvor war die Mannschaft von Coach Tom Weiß nämlich beim Turnier des SV Altendorf erfolgreich. Mit 2:0 gewann der SVE das Endspiel gegen die zwei Klassen tiefer ansässige SG Stulln/Schwarzenfeld II. Dem Ausrichter blieb nur der dritte Platz.



Sommerturnier der DJK Arrach

Nach mehreren Jahren Pause schickt die DJK Arrach seit der Vorsaison wieder eine eigenständige 1. Mannschaft in den Spielbetrieb. Es geht wieder aufwärts beim kleinen Dorfklub aus dem Falkensteiner Vorwald. Beim eigenen Turnier musste die DJK jedoch den Anderen den Vortritt lassen. Der TSV Falkenstein II setzte sich durch. Und verwies die niederbayerischen SV Zinzenzell und SV Wiesenfelden auf die Plätze.