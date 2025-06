Turniere: Jahn mit 10:0 Toren – Überraschung in Hemau

Ettore-Cup

Favoritensieg in Leonberg: Mit der SpVgg Ramspau hat der einzige Bezirksligist den zweitägigen Ettore-Cup gewonnen. 200 Euro gab's für die Mannschaftskasse. Im Finale bezwang die Romminger-Elf den ATSV Pirkensee-Ponholz klar mit 4:1. Der dritte Platz ging an Ausrichter SV Leonberg. Sechs Teams mischten mit.



Quadrus-Cup

In Schmidgaden musste sich der gastgebende Kreisligist mit dem zweiten Platz zufriedengeben. Liga-Konkurrent SV Kemnath a.B. entschied das Finalspiel mit 2:1 für sich. In den eng umkämpften Halbfinals waren der SV Trisching und der TSV Stulln auf der Strecke geblieben. Stulln durfte sich zumindest über „Bronze“ freuen.



Tag der Jahn Partnervereine

Gelungener Abschluss der ersten Trainingswoche für den SSV Jahn: Beim vierten Partnervereine-Turnier in Herrngiersdorf feierte Michael Wimmers Mannschaft zwei standesgemäße Siege – und blieb ohne Gegentor. Nach einem lockeren 6:0 gegen den heimischen A-Klassisten wurde der Jahn im Endspiel schon deutlich mehr gefordert. Bezirksligist FC Künzing wehrte sich nach Kräften. Dennoch schossen die Regensburger in den 45 Minuten Spielzeit einen 4:0-Erfolg heraus. Einige U21-Kräfte kamen beim Drittligisten zum Einsatz. Zudem feierte Oscar Schönfelder sein Comeback nach langer Verletzungspause.



VR-Bank-Pokalturnier

Die Zweitvertretung der DJK Ammerthal ging als Sieger beim 48. VR-Bank-Pokalturnier in Ursensollen hervor. Und qualifiziert sich damit für die zweite Runde im Kreispokal Amberg/Weiden. Im Endspiel fielen in den 60 Minuten keine Tore und ein Elfmeterschießen musste her. Hier hatte die SG Traßlberg/Poppenricht das Nachsehen.



7-Täler-Cup

Breitenbrunn vor Riedenburg und Dietfurt – die Zweitauflage des 7-Täler-Cups in Dietfurt sah das exakt gleiche Podium wie im Vorjahr. Breitenbrunns neuer Trainer Florian Reichold sah einen verdienten 2:0-Finalsieg. Bezirksliga-Aufsteiger SV Töging blieb nur der vierte und letzte Platz.