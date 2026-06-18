Turniere: FC Bayern kommt an den Brandlberg – Jubiläum in Waldmünchen

Kann der SV Hahnbach seinen Titel beim Dorner Boder Cup verteidigen? – Foto: Alexa Athmann

Sommerzeit ist auch immer Turnierzeit: Das kommende Wochenende des 19. bis 21. Juni nutzen die ersten Mannschaften, um sich bei Fußballturnieren auf die neue Saison einzustimmen. Ein großer Name kommt an den Regensburger Brandlberg. Etwas zu feiern gibt es in Waldmünchen. Auch zwei Bezirksligisten mischen mit. Ein Überblick.

Deutsche Meisterschaft der Ü32 in Regensburg

Highlight am Regensburger Brandlberg! Dem BSC Regensburg gebührt die Ehre, die diesjährige Deutsche Meisterschaft der A-Senioren (Altersklasse Ü32) auszurichten. „Das ist eine Ehre für uns“, sagt BSC-Abteilungsleiter Dominik Wolfrath, der selbst bei der gastgebenden SG BSC/VfB Regensburg mitmischt. Vergangenen Herbst kürte man sich zum Bezirksmeister. „Am Samstag wollen uns bestmöglich verkaufen.“ Mit dem FC Bayern München, gleichzeitig Titelverteidiger, ist ein großer Name im Achterfeld vertreten. Der Fußballbezirk Oberpfalz wird außerdem vom TV Riedenburg vertreten. Zum ausführlichen Turnierspielplan...



Dorner Boder Cup in Hirschau

Vier Mannschaften kämpfen am Samstag im Sportpark Hirschau, am Fuße des Monte Kaolino, um den Sieg beim Dorner Boder Cup. Ausrichter TuS-WE Hirschau bekommt es im ersten Halbfinale mit dem SV Freudenberg, einem Ligakollegen aus der Kreisliga Süd, zu tun. Mit dem FV Vilseck ist noch ein drittes Team aus der Liga dabei. Der Ex-Landesligist kämpft gegen den Bezirksligisten SV Hahnbach um den Einzug ins Endspiel. Hier kann Vilseck Revanche für die letztjährige Finalniederlage nehmen. Zum ausführlichen Turnierspielplan...



