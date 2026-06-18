Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Turnier
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Turniere: FC Bayern kommt an den Brandlberg – Jubiläum in Waldmünchen
Am Wochenende stehen in der Oberpfalz die ersten Sommerturniere auf der Agenda
von Florian Würthele · Heute, 13:15 Uhr · 0 Leser
Kann der SV Hahnbach seinen Titel beim Dorner Boder Cup verteidigen? – Foto: Alexa Athmann
Sommerzeit ist auch immer Turnierzeit: Das kommende Wochenende des 19. bis 21. Juni nutzen die ersten Mannschaften, um sich bei Fußballturnieren auf die neue Saison einzustimmen. Ein großer Name kommt an den Regensburger Brandlberg. Etwas zu feiern gibt es in Waldmünchen. Auch zwei Bezirksligisten mischen mit. Ein Überblick.
Deutsche Meisterschaft der Ü32 in Regensburg Highlight am Regensburger Brandlberg! Dem BSC Regensburg gebührt die Ehre, die diesjährige Deutsche Meisterschaft der A-Senioren (Altersklasse Ü32) auszurichten. „Das ist eine Ehre für uns“, sagt BSC-Abteilungsleiter Dominik Wolfrath, der selbst bei der gastgebenden SG BSC/VfB Regensburg mitmischt. Vergangenen Herbst kürte man sich zum Bezirksmeister. „Am Samstag wollen uns bestmöglich verkaufen.“ Mit dem FC Bayern München, gleichzeitig Titelverteidiger, ist ein großer Name im Achterfeld vertreten. Der Fußballbezirk Oberpfalz wird außerdem vom TV Riedenburg vertreten. Zum ausführlichen Turnierspielplan...
Dorner Boder Cup in Hirschau Vier Mannschaften kämpfen am Samstag im Sportpark Hirschau, am Fuße des Monte Kaolino, um den Sieg beim Dorner Boder Cup. Ausrichter TuS-WE Hirschau bekommt es im ersten Halbfinale mit dem SV Freudenberg, einem Ligakollegen aus der Kreisliga Süd, zu tun. Mit dem FV Vilseck ist noch ein drittes Team aus der Liga dabei. Der Ex-Landesligist kämpft gegen den Bezirksligisten SV Hahnbach um den Einzug ins Endspiel. Hier kann Vilseck Revanche für die letztjährige Finalniederlage nehmen. Zum ausführlichen Turnierspielplan...
Jubiläumsturnier der SG Waldmünchen/Geigant in Waldmünchen Seit zehn Jahren machen der TV Waldmünchen und der SV Geigant gemeinsame Sache. Das muss gefeiert werden! Zu diesem Zweck hat die Kreisliga-SG für Samstag fünf benachbarte Vereine zu sich nach Waldmünchen eingeladen. In der Gruppe A spielen neben dem Gastgeber Bezirksligist FC Ränkam und Kreisklassist 1. FC Rötz. Die Gruppe B beherbergt drei Kreisligisten: die SG Silbersee, die SpVgg Willmering-Waffenbrunn und die SG Schönthal-Premeischl. Zum ausführlichen Turnierspielplan...
Zoigl-Cup in Neuhaus Die DJK aus der heimlichen „Zoiglhochburg“ Neuhaus lädt auch heuer wieder zum Zoigl-Cup ein. Die Halbfinals steigen bereits am Freitagabend. Hier muss sich zunächst die heimische SG Neuhaus/Parkstein mit der DJK Neustadt/WN II auseinandersetzen. Anschließend prallen die zweiten Anzüge der DJK Irchenrieth und des TSV Reuth aufeinander. Tags darauf werden dann die finalen Platzierungen ausgespielt. Titelverteidiger ist der Ausrichter himself. Zum ausführlichen Turnierspielplan...